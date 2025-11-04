Аграріям виплатять 127 мільйонів грн компенсації за українську техніку

Фото: Depositphotos

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило виплату 126,9 мільйона гривень компенсації агровиробникам, які у вересні придбали 861 одиницю сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва. Про це повідомляє Мінекономіки.

У вересні 2025 року фермери подали 541 заявку на відшкодування частини витрат за техніку загальною вартістю понад 609 мільйонів гривень з ПДВ. Програма передбачає компенсацію 25% від ціни придбаного обладнання.

Серед техніки, яку купували українські аграрії – сівалки, жниварки, ґрунтообробне обладнання, устаткування для ферм, автомобільні ваги та інше обладнання українських виробників.

"В межах поточного етапу програми (з грудня 2024 р.) українські машинобудівники вже реалізували техніки та обладнання на майже 5 мільярдів гривень. Це понад 7 000 одиниць нової агротехніки та обладнання, які вже працюють у фермерських господарствах та на переробних підприємствах по всій країні. Компенсацій покупцям з грудня нараховано понад 1 мільярд гривень", – повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За його словами, держава планує продовжувати системну підтримку машинобудівників та аграріїв через цю програму.

Щоб скористатися програмою у 2025 році, агровиробники мають подати заявку до 5 грудня. Право на компенсацію мають лише фермери, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі.