Брокер в США заморозил счет россиянина из-за поездки в Крым
Американская брокерская компания Interactive Brokers заблокировала счет своему клиенту из России, после того как он вошел в аккаунт с территории оккупированного Крыма, сообщает РБК.
Представитель одного из пользователей Interactive Brokes в закрытой группе русскоязычных клиентов брокера сообщил, что компания заблокировала счет его доверителя, после того как он зашел в свой аккаунт с территории Крыма.
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По словам автора публикаций, брокер ввел запрет на любые операции в конце августа 2021 года, обосновав это тем, что вход в аккаунт совершался с территории, находящейся под санкциями.
"У меня есть счет в Interactive Brokers с шестизначной суммой в долларах. На счете есть позиции в различных американских ETF. Этим летом я посетил Крым и с его территории вошел в свой счет в IB, чтобы проверить баланс", — описал автор поста ситуацию клиента.
Он сообщил, что с тех пор ситуация не разрешилась, а Interactive Brokers не может назвать срок, когда будет снята блокировка.
Отмечается, что Банк России в таких случаях бессилен, а проверка клиента может затянуться.
- В июле 2020 года в США Amazon оштрафовали за продажу товаров клиентам из Крыма.
- В феврале 2021 года за финансовые отношения с оккупированным Крымом был оштрафован на $507 000 крупнейший платежный криптопроцессор в мире – BitPay.
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