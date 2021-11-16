Брокер в США заморозил счет россиянина из-за поездки в Крым

Американская брокерская компания Interactive Brokers заблокировала счет своему клиенту из России, после того как он вошел в аккаунт с территории оккупированного Крыма, сообщает РБК.

Представитель одного из пользователей Interactive Brokes в закрытой группе русскоязычных клиентов брокера сообщил, что компания заблокировала счет его доверителя, после того как он зашел в свой аккаунт с территории Крыма.

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По словам автора публикаций, брокер ввел запрет на любые операции в конце августа 2021 года, обосновав это тем, что вход в аккаунт совершался с территории, находящейся под санкциями.

"У меня есть счет в Interactive Brokers с шестизначной суммой в долларах. На счете есть позиции в различных американских ETF. Этим летом я посетил Крым и с его территории вошел в свой счет в IB, чтобы проверить баланс", — описал автор поста ситуацию клиента.

Он сообщил, что с тех пор ситуация не разрешилась, а Interactive Brokers не может назвать срок, когда будет снята блокировка.

Отмечается, что Банк России в таких случаях бессилен, а проверка клиента может затянуться.

СПРАВКА. Крым был оккупирован Российской Федерацией в марте 2014 года. На полуострове массово нарушаются права человека, происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают. Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них – крымские татары. США и ЕС регулярно вводят санкции против России из-за Крыма.

В июле 2020 года в США Amazon оштрафовали за продажу товаров клиентам из Крыма.

В феврале 2021 года за финансовые отношения с оккупированным Крымом был оштрафован на $507 000 крупнейший платежный криптопроцессор в мире – BitPay.

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Наталия Софиенко

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