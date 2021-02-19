США оштрафовали компанию BitPay за операции с криптовалютой в Крыму

За финансовые отношения с оккупированным Крымом оштрафован на $507 000 крупнейший платежный криптопроцессор в мире – BitPay. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

BitPay позволяла лицам, которые находились на украинском Крымском полуострове, на Кубе, в Северной Корее, Иране, Судане и Сирии, совершать сделки с продавцами в США и других странах.

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Компания использовала цифровую валюту на платформе BitPay, даже если BitPay располагала информацией о местоположении, включая адреса интернет-протокола (IP) и другие данные о местонахождении этих лиц до совершения транзакций.

BitPay — крупнейший платежный криптопроцессор в мире, одна из первых компаний, которая выпустила собственную дебетовую карту, позволяющую пополнять счет с помощью Bitcoin, нарушила американские санкции в отношении оккупированного Россией Крыма.

В июле 2020 года в США Amazon оштрафовали за продажу товаров клиентам из Крыма.

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Наталия Софиенко

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