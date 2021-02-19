UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США оштрафовали компанию BitPay за операции с криптовалютой в Крыму

19.02.2021, 09:40
США оштрафовали компанию BitPay за операции с криптовалютой в Крыму - Фото
Американский флаг (фото — пресс-служба Минторга США)

За финансовые отношения с оккупированным Крымом оштрафован на $507 000 крупнейший платежный криптопроцессор в мире – BitPay. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

BitPay позволяла лицам, которые находились на украинском Крымском полуострове, на Кубе, в Северной Корее, Иране, Судане и Сирии, совершать сделки с продавцами в США и других странах.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Компания использовала цифровую валюту на платформе BitPay, даже если BitPay располагала информацией о местоположении, включая адреса интернет-протокола (IP) и другие данные о местонахождении этих лиц до совершения транзакций.

BitPay — крупнейший платежный криптопроцессор в мире, одна из первых компаний, которая выпустила собственную дебетовую карту, позволяющую пополнять счет с помощью Bitcoin, нарушила американские санкции в отношении оккупированного Россией Крыма. 

В июле 2020 года в США Amazon оштрафовали за продажу товаров клиентам из Крыма.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
криптоэкономика санкции аннексированный крым BitPay
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 