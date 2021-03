Жена Илона Маска за 20 минут заработала $5,8 млн, выпустив коллекцию NFT-токенов

Певица Граймс, мать сына Илона Маска, создала коллекцию цифровых изображений и продала ее на площадке Nifty Gateway. Об этом пишет РБК.

Канадская певица заработала $5,8 млн за 20 минут. Презентация коллекции прошла на площадке Nifty Gateway.

Токены были привязаны к четырем рисункам, которые артистка создала в сотрудничестве со своим братом цифровым художником Маком Баучером. Рисунки повествуют о богине, которая борется с упадком в вымышленном мире.

Граймс решила продать по 100 копий каждого рисунка, обозначив их начальную стоимость в $20. Чтобы купить работу певицы, нужно было подписаться на лот и предложить свою цену. Победитель определялся путем случайного выбора. На каждый лот артистки подписались более 13 000 человек. Каждый из 400 лотов был продан в среднем за $100 000.

Самой дорогой работой стал рисунок "Смерть старика", который был продан за $389 000. Рисунок сопровождался эксклюзивным демо-треком от Граймс.

Just bought Death Of The Old by @Grimezsz for 258ETH. Anhedonia is a pure banger. This garage beat with high pitched vocals is the soundtrack of the art renaissance we witness before our eyes . pic.twitter.com/zODs65ehTy