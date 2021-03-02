Маск стал богатейшим человеком и по версии китайского Forbes

Американский изобретатель, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского аналога Forbes, журнала Hurun. Об этом сообщает Sina.

По данным исследования, состояние Маска за год выросло на $151 млрд и достигло $197 млрд. Основной доход предприниматель получил за счет компании Tesla, в которой он владеет 21% акций.

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В тройку лидеров китайского рейтинга богачей также вошли глава компании Amazon Джефф Безос и Бернар Арно – президент Louis Vuitton Moet Hennessy. Их состояния авторы исследования оценили в $189 млрд и $114 млрд соответственно.

Но, из данных рейтинга Forbes Real-Time следует, что состояние Безоса, который в американской версии на первом месте, оценивается в $184,3 млрд, а состояние Илона Маска, оказавшегося на втором месте – до $169,9 млрд. На третьем месте, по версии Forbes, находится Арно Бернар с состоянием $156,7 млрд, и уже на четвертой ступени Билл Гейтс ($123,3 млрд).

По данным Bloomberg Billionaires Index на первом месте с состоянием $184 млрд находиться все-таки Безос, потом Илон Маск - $184 млрд и на третьем месте – Билл Гейтс.

Маск 18 февраля вернул себе звание самого богатого человека мира по версии Bloomberg.

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Наталия Софиенко

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