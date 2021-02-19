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В рейтинге богачей снова изменения: Безоса опустили на второе место. В Forbes не согласны

19.02.2021, 10:15
В рейтинге богачей снова изменения: Безоса опустили на второе место. В Forbes не согласны - Фото
Илон Маск фото ЕРА

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск 18 февраля вернул себе звание самого богатого человека мира. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, состояние Маска оценивается в $200 миллиардов.

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На втором месте находится основатель  Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $194 млрд. Третье место занимает глава Microsoft Билл Гейтс, у которого более $136 миллиардов.

Изменения в лидерах рейтинга были вызваны колебанием цены акций компании Маска  SpaceX. В этом месяце SpaceX привлекла еще $850 млн от группы инвесторов во главе с Sequoia Capital. Согласно индексу, компания оценивается в $74 млрд, что на 60% больше, чем в августе, это помогло увеличить чистую стоимость Маска примерно на $11 млрд, отметили в Bloomberg.

Но, из данных рейтинга Forbes Real-Time следует, что состояние Безоса, который все еще на первом месте, оценивается в $193,4 млрд, а состояние Илона Маска, оказавшегося на втором месте – до $171,6 млрд. На третьем месте, по версии Forbes, находится Арно Бернар с состоянием $155,1 млрд, и уже на четвертой ступени Билл Гейтс ($123,3 млрд).

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Наталия Софиенко
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