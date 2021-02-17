UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Безос вернул себе звание самого богатого человека в мире

17.02.2021, 09:35
Безос вернул себе звание самого богатого человека в мире - Фото
Фото: EPA

Основатель Amazon Джефф Безос, владевший титулом самого богатого человека в мире более трех лет до прошлого месяца, вернул себе первое место с чистым капиталом в $191,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, пишет Bloomberg.

Состояние Безоса теперь на $955 млн больше, чем у Илона Маска, который возглавлял рейтинг шесть недель.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Маск потерял место в рейтинге из-за падения акций Tesla Inc., во вторник, 16 февраля, они упали на 2,4%, стерев состояние генерального директора компании на $4,6 млрд.

Из данных рейтинга Forbes Real-Time следует, что состояние Безоса, который снова в первой строчке рейтинга, сократилось до $190,3 млрд, а состояние Илона Маска, оказавшегося на втором месте – до $173,4 млрд. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Илон Маск Amazon джефф безос рейтинг миллиардеров
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 