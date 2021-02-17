Безос вернул себе звание самого богатого человека в мире

Основатель Amazon Джефф Безос, владевший титулом самого богатого человека в мире более трех лет до прошлого месяца, вернул себе первое место с чистым капиталом в $191,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, пишет Bloomberg.

Состояние Безоса теперь на $955 млн больше, чем у Илона Маска, который возглавлял рейтинг шесть недель.

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Маск потерял место в рейтинге из-за падения акций Tesla Inc., во вторник, 16 февраля, они упали на 2,4%, стерев состояние генерального директора компании на $4,6 млрд.

Из данных рейтинга Forbes Real-Time следует, что состояние Безоса, который снова в первой строчке рейтинга, сократилось до $190,3 млрд, а состояние Илона Маска, оказавшегося на втором месте – до $173,4 млрд.

7 января 2021 года Илон Маск стал богатейшим человеком в мире.

8 января капитализация Tesla впервые превысила $800 млрд.

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Наталия Софиенко

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