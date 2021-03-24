МВФ планирует выделить $650 млрд для спасения мировой экономики

Международный валютный фонд создаст дополнительные резервные активы общим объемом $650 млрд с целью облегчения выхода мировой экономики из рецессии, связанной с пандемией COVID-19. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой.

"Удовлетворяя долгосрочную глобальную потребность в резервных активах, новое выделение SDR (эквивалент валюты, применяется МВФ – ред.) принесет пользу всем нашим странам-членам и поддержит глобальное восстановление после кризиса COVID-19", — отметила Георгиева.

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Это также, по ее словам, может стать мощным сигналом о решимости стран-членов МВФ сделать все возможное для выхода из худшей рецессии со времен Великой депрессии.

Она также заявила о намерении до июня нынешнего года подать официальное предложение в Исполнительный комитет МВФ о выделении $650 млрд на основе оценки потребностей стран-членов МВФ, статей соглашения и мандата МВФ.

"Персонал МВФ разработает новые инструменты для повышения прозрачности и подотчетности использования SDR, сохраняя при этом резервные активы, характерные для SDR. Параллельно в Фонде изучат варианты перераспределения SDR для стран-членов с мощными финансовыми позициями для поддержки уязвимых стран и экономик низким уровнем дохода", – отметила глава Фонда.

Предполагается, что в случае одобрения пакет придаст существенный прямой прирост ликвидности для национальных экономик без роста долгового бремени. Это также позволит освободить крайне необходимые ресурсы для стран-членов с целью помощи в борьбе с пандемией, включая поддержку программ вакцинации и других неотложных мероприятий.

22 марта в МВФ заявили, что экономика в мире восстанавливается быстрее прогнозов.

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Наталия Софиенко

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