Экономика в мире восстанавливается быстрее прогнозов – МВФ

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Об этом говорится в заявлении первого заместителя главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото.

Однако рост экономики идет неравномерно в разных странах. Несмотря быстрое восстановление во второй половине 2020 года, ВВП в большинстве стран остается существенно ниже докризисных показателей.

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"В январе мы прогнозировали глобальный рост экономики. В 2021 году на уровне 5,5%, но появляются перспективы быстрого восстановления – благодаря дополнительным финансовым стимулам, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации", – говорится в сообщении.

Риски для восстановления экономики все еще остаются, в частности, распространение новых штаммов коронавируса.

По прогнозам МВФ, совокупный доход на душу населения в странах с рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020 и 2022 годом будет на 22% ниже, чем если бы пандемии коронавируса не было.

Это может привести к тому, что с начала пандемии за чертой крайней бедности окажутся почти 90 млн человек.

15 февраля 2021 года Госстат опубликовал данные, свидетельствующие, что украинская экономика по итогам четвертого квартала вышла из рецессии. В Минэкономики объяснили причины умеренного падения ВВП Украины ростом экономической активности в четвертом квартале 2020 года.

11 марта Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило сокращение ВВП в январе 2021 года в 2,6-2,8% по сравнению с январем 2020 года. Ведомство прогнозирует сохранение негативной динамики ВВП в первом квартале.

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Наталия Софиенко

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