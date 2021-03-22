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Экономика в мире восстанавливается быстрее прогнозов – МВФ

22.03.2021, 08:15
Экономика в мире восстанавливается быстрее прогнозов – МВФ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Об этом говорится в заявлении первого заместителя главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото.

Однако рост экономики идет неравномерно в разных странах. Несмотря быстрое восстановление во второй половине 2020 года, ВВП в большинстве стран остается существенно ниже докризисных показателей.

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"В январе мы прогнозировали глобальный рост экономики. В 2021 году на уровне 5,5%, но появляются перспективы быстрого восстановления – благодаря дополнительным финансовым стимулам, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации", – говорится в сообщении.

Риски для восстановления экономики все еще остаются, в частности, распространение новых штаммов коронавируса.

По прогнозам МВФ, совокупный доход на душу населения в странах с рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020 и 2022 годом будет на 22% ниже, чем если бы пандемии коронавируса не было.

Это может привести к тому, что с начала пандемии за чертой крайней бедности окажутся почти 90 млн человек.

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Наталия Софиенко
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мировая экономика МВФ рост экономики
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