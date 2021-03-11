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Минэкономики прогнозирует негативную динамику ВВП в первом квартале

11.03.2021, 09:55
Минэкономики прогнозирует негативную динамику ВВП в первом квартале - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает сокращение ВВП в январе 2021 года в 2,6-2,8% по сравнению с январем 2020 года. Ведомство прогнозирует сохранение негативной динамики ВВП в первом квартале. Об этом говорится в январском обзоре экономической активности.

В Минэкономики отметили, что ограничения январского локдауна вызвали определенное замедление производственной активности большинства субъектов экономической деятельности.

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По данным министерства, в январе экономическая активность промышленности упала на 4%:

- добывающая промышленность – 3%;
- металлургия – 3,9%;
- перерабатывающая промышленность – 6,5%;
- машиностроение – 9,8%;
- текстильная промышленность – 15,2%.

Что касается металлургии, то снижение показателей министерство объясняет высокой конкуренцией и протекционизмом в традиционных для украинской металлургии странах-экспортерах.

Позитивные результаты показали только энергетика и фармацевтика – рост на 3,2% и 21,4% соответственно.

Сводный индекс производства (СИП) в январе упал на 4% по сравнению с падением на 2,5% в январе 2020 года. Основной негативный вклад в динамику СИП внесли промышленное производство, строительство и сельское хозяйство.

Минэкономики прогнозирует, что в первом квартале 2021 года негативная динамика ВВП сохранится за счет продления адаптивного карантина до конца апреля.

"В то же время слаженные действия правительства и Нацбанка по продолжению осуществления экономических реформ и реализации мер по поддержке бизнеса и населения, а также начало запуска вакцинации могут минимизировать это падение и обеспечить лучшие результаты по итогам первого квартала", – добавили в министерстве.

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Наталия Софиенко
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