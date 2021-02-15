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Украинская экономика вышла из рецессии в четвертом квартале 2020 года – Госстат

15.02.2021, 17:58
Украинская экономика вышла из рецессии в четвертом квартале 2020 года – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинская экономика по итогам четвертого квартала вышла из рецессии по признаку двух подряд кварталов роста к предыдущим кварталам. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.  

Реальный ВВП в четвертом квартале 2020 года увеличился на 0,8% (с учетом сезонного фактора) по сравнению с предыдущим кварталом. По итогам третьего квартала прошлого года ВВП увеличился на 8,5% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

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Реальный ВВП в четвертом квартале 2020 года уменьшился на 0,7% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

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Роман Брыль
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ВВП Госстат рецессия
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