Украинская экономика вышла из рецессии в четвертом квартале 2020 года – Госстат

Украинская экономика по итогам четвертого квартала вышла из рецессии по признаку двух подряд кварталов роста к предыдущим кварталам. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Реальный ВВП в четвертом квартале 2020 года увеличился на 0,8% (с учетом сезонного фактора) по сравнению с предыдущим кварталом. По итогам третьего квартала прошлого года ВВП увеличился на 8,5% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Реальный ВВП в четвертом квартале 2020 года уменьшился на 0,7% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

В начале января Всемирный банк прогнозировал, что в 2021 году ожидается умеренное восстановление экономики Украины, рост ВВП за год составит всего 3%.

По прогнозам НБУ, в 2020 году ВВП Украины сократится на 4,4%.

9 февраля Минэкономики сообщило, что в четвертом квартале 2020 года падение ВВП почти остановилось и составило 1%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.