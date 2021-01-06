От чего будет зависеть рост ВВП Украины: новый прогноз Всемирного банка

В 2021 году ожидается умеренное восстановление экономики Украины, рост ВВП за год составит всего 3%. Такой прогноз опубликовал Всемирный банк в новом обзоре "Перспективы мировой экономики".

Как отмечают аналитики ВБ, несмотря на то, что экономика Украины, как ожидается, будет расти в 2021 году, после сокращения на 5,5% в 2020-м, пандемия нанесла значительный ущерб населению Украины.

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"Учитывая высокий уровень неопределенности, связанной с долгосрочными последствиями пандемии и разработкой вакцины, все субъекты экономической деятельности, как в государственном, так и в частном секторе и домохозяйства, должны будут принять сложные экономические условия внутри страны и за рубежом", – отмечается в обзоре ВБ.

По мнению аналитиков, в период постепенного восстановления особенно важно удвоить усилия по устранению существующих структурных недостатков украинской экономики.

Ситуацию с бюджетом будет серьезно осложнять пандемия и необходимость предоставления защиты наиболее уязвимым слоям населения.

"Увеличение дефицита бюджета, значительные обязательства по обслуживанию государственного долга и высокий уровень неопределенности будут сдерживать такие необходимые частные инвестиции", – отмечает ВБ.

Всемирный банк ожидает роста мировой экономики на 4% в 2021 году при условии, что начатое применения вакцин от COVID-19 продлится в широких масштабах в течение наступившего года.

При этом, отмечают аналитики, восстановление, вероятно, будет слабым в случае, когда директивные органы будут избегать решительных действий по обузданию пандемии и реформ, способствующих росту инвестиций.

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Юрий Тарасовский

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