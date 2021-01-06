От чего будет зависеть рост ВВП Украины: новый прогноз Всемирного банка
В 2021 году ожидается умеренное восстановление экономики Украины, рост ВВП за год составит всего 3%. Такой прогноз опубликовал Всемирный банк в новом обзоре "Перспективы мировой экономики".
Как отмечают аналитики ВБ, несмотря на то, что экономика Украины, как ожидается, будет расти в 2021 году, после сокращения на 5,5% в 2020-м, пандемия нанесла значительный ущерб населению Украины.
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"Учитывая высокий уровень неопределенности, связанной с долгосрочными последствиями пандемии и разработкой вакцины, все субъекты экономической деятельности, как в государственном, так и в частном секторе и домохозяйства, должны будут принять сложные экономические условия внутри страны и за рубежом", – отмечается в обзоре ВБ.
По мнению аналитиков, в период постепенного восстановления особенно важно удвоить усилия по устранению существующих структурных недостатков украинской экономики.
Ситуацию с бюджетом будет серьезно осложнять пандемия и необходимость предоставления защиты наиболее уязвимым слоям населения.
"Увеличение дефицита бюджета, значительные обязательства по обслуживанию государственного долга и высокий уровень неопределенности будут сдерживать такие необходимые частные инвестиции", – отмечает ВБ.
Всемирный банк ожидает роста мировой экономики на 4% в 2021 году при условии, что начатое применения вакцин от COVID-19 продлится в широких масштабах в течение наступившего года.
При этом, отмечают аналитики, восстановление, вероятно, будет слабым в случае, когда директивные органы будут избегать решительных действий по обузданию пандемии и реформ, способствующих росту инвестиций.
- В октябре 2020 года Всемирный банк прогнозировал, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 1,5%.
- По прогнозам НБУ, экономика будет расти в 2021 году и восстановится от последствий COVID-19 в 2022 году.
- Минэкономики считает положительную динамику ВВП вполне вероятной и сохраняет июльский прогноз в 4,6% роста экономики в 2021 году.
- По итогам трех кварталов 2020 года объем капитальных инвестиций в Украине сократился на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
- В третьем квартале 2020 реальный ВВП сократился на 3,5% в годовом измерении. Этот показатель оказался лучше октябрьской оценки Национального банка.
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