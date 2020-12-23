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Восстановление экономики превзошло ожидания НБУ: что сдерживает рост ВВП

23.12.2020, 11:15
Восстановление экономики превзошло ожидания НБУ: что сдерживает рост ВВП - Фото
Фото: depositphotos.com

В третьем квартале 2020 реальный ВВП сократился на 3,5% в годовом измерении. Этот показатель оказался лучше октябрьской оценки Национального банка. Об этом сказано в комментарии НБУ.

Регулятор отметил, что в условиях восстановления потребительского спроса и деловой активности после смягчения карантина реальный ВВП в третьем квартале по сравнению со вторым вырос на 8,5%.

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"Фактические показатели оказались лучше оценки Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете за октябрь 2020 года. Отклонение было обусловлено стремительным, чем ожидалось, восстановлением потребления", – отметили в НБУ.

В НБУ подчеркнули, что ключевым фактором падения ВВП в третьем квартале оставалось дальнейшее сокращение инвестиций. Уменьшение валового накопления основного капитала углубилось до 23,8% г/г и наблюдалось почти во всех видах деятельности, несмотря на улучшение финансовых результатов предприятий.

Существенный рост капитальных инвестиций наблюдался лишь в почтовой и курьерской деятельности благодаря развитию служб доставки и онлайн-торговли.

При этом, отметили в НБУ, потребительский спрос восстановился. Этому способствовало смягчение карантина, рост доходов граждан и выполнение расходов бюджета. Увеличилось также потребление госсектора – на 8,2% г/г. Например, заметно выросли расходы бюджета на дорожную инфраструктуру, медицину и оборону.

В разрезе видов деятельности в третьем квартале 2020 года наблюдалось оживление во всех секторах экономики, хотя лишь некоторые из них увеличили производство, если сравнить с прошлым годом.

Значительный вклад в падение ВВП сохраняло сельское хозяйство из-за слабого урожая этого года.

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При этом замедлилось падение в финансовом секторе. Кроме того, возобновила рост добавленная стоимость в сфере IT.

Нацбанк прогнозирует, что восстановление экономики в четвертом квартале будут сдерживать ухудшение эпидемической ситуации и усиление карантина. Индикаторы свидетельствуют об ухудшении потребительских настроений и деловых ожиданий, хотя внешняя конъюнктура остается преимущественно благоприятной для украинских предприятий, отметили в НБУ.

Также по прогнозам регулятора, значительный вклад в падение ВВП сохранит сельское хозяйство. В то же время определенным компенсатором может стать дальнейшее смягчение фискальной политики и увеличение расходов бюджета на социальную поддержку, медицину и дорожную инфраструктуру.

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Юрий Тарасовский
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