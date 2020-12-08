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ВВП Украины начнет расти с апреля 2021-го. На что рассчитывают в Минэкономики

08.12.2020, 15:11
ВВП Украины начнет расти с апреля 2021-го. На что рассчитывают в Минэкономики - Фото
Игорь Петрашко и Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает положительную динамику ВВП вполне вероятной и сохраняет июльский прогноз в 4,6% роста экономики в 2021 году. Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко в рамках ежегодного Ukrainian Investment Roadshow.

По словам Петрашко, положительная динамика ВВП вполне вероятна, учитывая начало запуска вакцинации в мире, а также продолжение реализации стимулирующих мер правительства и НБУ.

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В частности, в Минэкономики рассчитывают на расширение финансовых инструментов для бизнеса, поддержку национального производителя, реформирования железнодорожной отрасли, усиления экспортных возможностей, старт большой приватизации, расширение поддержки АПК через агрострахование и орошение, старт земельной реформы.

По прогнозам Минэкономики, в этом году падение ВВП (на уровне 4,8-5% по итогам года) будет постепенно уменьшаться и по итогам первого квартала 2021 года падение может достичь 3%.

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"С апреля 2021 года мы ожидаем активного оживления и выхода на положительную динамику роста. Это возможно благодаря увеличению внутреннего спроса, в том числе за счет реализации мер правительства и НБУ, а также благодаря улучшению внешнеэкономической конъюнктуры и ситуации в мире", – добавил Петрашко.

По словам министра, среди важных факторов для восстановления экономики – инициативы по увеличению объемов прямых иностранных инвестиций.

Среди перспективных инструментов привлечения инвестиций названы государственно-частное партнерство, индустриальные парки, льготы и преимущества для новых инвесторов в рамках законопроекта "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

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Юрий Тарасовский
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