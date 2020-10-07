ВВП, экспорт, инфляция. Всемирный банк обновил прогноз по Украине

Падение ВВП Украины в 2020 году составит 5,5%, сообщается в прогнозе Всемирного банка.

По прогнозу организации, в 2021 году ВВП Украины вырастет на 1,5%, в 2022 году – на 3,1%.

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"Ожидается, что экономика сократится на 5,5% в 2020 году, поскольку слабость первого полугодия частично компенсируется восстановлением внутреннего спроса во втором полугодии и положительным влиянием от чистого экспорта", − сообщается в отчете.

По прогнозу, экспорт товаров и услуг в 2020 году упадет на 4,5%, импорт – на 9,8%. В 2021 году экспорт вырастет на 1,6%, импорт – на 6,6%.

Всемирный банк ожидает, что в 2020 году инфляция в Украине составит 4,8%, в 2021 году – 5%, в 2022 году – 5%. Согласно прогнозу, госдолг Украины вырастет с 50,4% ВВП (показатель на конец 2019 года) до 62% ВВП на конец 2020 года.

По подсчетам Всемирного банка, если Верховная Рада одобрит увеличение минимальной зарплаты в 2021 году на 37%, это может увеличить фискальный дефицит до 6% ВВП и увеличить потребность в финансировании в 2021 году до 13% ВВП.

"Критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранения макроэкономической стабильности", – отмечается в прогнозе.

Всемирный банк отмерил глобальной экономике 5 лет на восстановление.

По прогнозу НБУ, ВВП по итогам 2020 года сократится на 6%, однако уже со следующего года ее рост ожидается на уровне 4%.

По прогнозу ЕБРР, падение экономического уровня в Украине в 2020 году не является критическим и достигает 4,5%.

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Сергей Чигирь

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