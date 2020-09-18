Коронакризис. Всемирный банк отмерил глобальной экономике 5 лет на восстановление

Специалисты Всемирного банка считают, что полное восстановление мировой экономики после завершения пандемии коронавируса продлится до пяти лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Вероятно, сразу начнется быстрое восстановление на фоне отмены всех ограничительных мер, но полное восстановление займет до пяти лет", – отметила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнгарт.

При этом, в некоторых странах экономический кризис продлится дольше, чем в других, и усилит социальное неравенство, поскольку бедные страны пострадают больше всего.

Также ожидается, что в мире впервые за 20 лет будет расти уровень бедности.

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ООН предрекает бедность еще 176 млн человек из-за пандемии. Говорят, худшее еще впереди.

Экономика Украины приходит в себя после нокдауна, считает правительство. Падение ВВП Украины замедлилось.

по итогам 2020 года сократится на 6%, однако уже со следующего года ее рост ожидается на уровне 4%. По прогнозу НБУ, ВВП

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Наталия Софиенко

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