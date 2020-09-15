Коронакризис. Восстанавливается ли украинская экономика: инфографика

Специалисты Центра экономической стратегии (ЦЭС) проанализировали, какой с начала сентября была динамика пользования POS-терминалами в торговых точках, как менялась мобильность граждан, стоимость аренды жилья, ситуация на рынке труда, а также потребление электроэнергии. Об этом сообщается на сайте ЦЭС.

За первую неделю сентября посещение украинцами торговых и развлекательных точек было менее активным, чем за аналогичный период 2019 года, однако превысило летние показатели. Посещение рабочих мест, продуктовых магазинов и активность пользования транспортом стабильно восстанавливаются.

Количество резюме и вакансий в сентябре продолжает активно расти. На сайте rabota.ua количество новых вакансий за первую неделю месяца превысило количество новых соискателей.

Так, количество вакансий на 7 сентября на 7% превысило соответствующий показатель по состоянию на 17 февраля нынешнего года, а количество резюме на 7 сентября на 4% превысило этот показатель на 17 февраля.

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Стоимость аренды квартир стабильно растет. Аренда однокомнатных квартир по состоянию на 14 сентября стоит уже на 6% больше, чем на 21 февраля, двухкомнатных квартир - на 10%, а трехкомнатных - на 12% больше.

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Потребление электроэнергии все еще остается меньшим, чем в 2019 году. Это является отражением работы всей экономики.

По состоянию на 13 сентября потребление электричества составляет 94% от соответствующего показателя на 24 февраля нынешнего года.

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С начала сентября фиксируется рост количества операций как в системе Приват24, так и через POS-терминалы в торговых точках.

Количество операций в Приват24 на 12 сентября на 6% превысило соответствующий показатель на 21 февраля, а количество операций через POS-терминалы в торговых сетях на 12 сентября на 17% превысило показатель на 21 февраля.

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Центр экономической стратегии – это неправительственный исследовательский центр по вопросам экономической политики, основанный в мае 2015 года. Центр занимается исследованием различных направлений государственной экономической политики.

В июле стало известно о том, как изменился спрос работодателей на новых сотрудников в период коронакризиса.

Также в июле стало известно о том, что в период коронакризиса украинцы стали брать меньше кредитов.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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