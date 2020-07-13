Коронакризис ударил по рынку кредитования физлиц. Но депозитов стало больше. Разбор (укр.)

Криза, викликана коронавірусом, призвела до звуження ринку кредитування фізичних осіб. Депозити за цей же період зросли майже на 40 млрд грн.

За три місяці - з березня по червень обсяг кредитів в гривні, виданих фізичним особам українськими банками зменшився на 4,5 млрд. грн. Якщо на початку березня 2020 року він становив 178,3 млрд грн, то на початку червня - лише 173,8 млрд грн.

Найбільше зменшився кредитний портфель фізосіб державного Приватбанку – він втратив за 3 місяці більше 2,7 млрд грн. А от інші держбанки навпаки скористались ситуацією і наростили кредитний портфель. Зокрема, у Ощадбанку він зріс на 177,3 млн грн., у Укргазбанку - на 63,8 млн. грн.

А от у відсотковому відношенні показники виглядають дещо інакше. Серед ТОП-30 банків, що мали найбільший кредитний портфель фізичних осіб станом на 1 березня, за останні 3 місяці портфелі скоротилися у двадцяти. Найбільше - у банках Восток, ОТП, Укрсиббанк та А-Банк (зменшення більш ніж на 8%). У 12 з 20 банків роздрібні портфелі скорочувалися мінімально (“мінус” 0,4% - 4,2%).

В той же час були й ті, хто нарощував кредитний портфель навіть в умовах коронакризи. Найбільше - Правекс Банк, Банк інвестицій та заощаджень, Універсал Банк (7,6 - 8,9%). Решта 7 банків продемонстрували незначний приріст: 0,8% - 2,24%.

Споживчі настрої населення погіршилися

Тривале зростання доходів, покращення інфляційних та економічних очікувань пожвавили споживання напередодні кризи. Наприкінці 2019 року вперше з 2016 року витрати домогосподарств перевищували дохід. Українці стали витрачати більше, ніж заробляли. Ця тенденція тривала й у I кварталі 2020 року.

Але в квітні споживання різко скоротилося. З одного боку, населення почало економити, через падіння доходів, з іншого – не було куди витрачати гроші. Сфера торгівлі та послуг хоч і в меншій мірі, та все ж постраждала під час карантину.

На думку НБУ на зниження кредитного попиту вплинуло призупинення кредитування у магазинах побутової техніки, що не працювали в період карантину. Таким чином, обсяги чистого роздрібного кредитного портфеля у квітні впали вперше за понад три роки.

Банки побоюються брати ризики

Результати опитування Нацбанком фінустанов свідчать, що з розгортанням кризи банки дещо посилили вимоги до позичальників. Зокрема обмежили суми кредиту для нових клієнтів. Умови кредитування нині порівнювані з початком 2019 року. Банки, як правило не змінювали ліміти за кредитними картами активних клієнтів, а деякі навіть їх збільшили.

Споживче кредитування досить швидко почне зростати – наголошують у регулятора. Адже користування кредитними коштами вже увійшло у звичку населення. А проникнення споживчого кредитування, хоч і росте, становить усього 4% до ВВП, що свідчить про низький рівень закредитованості населення.

Немає доходів – росте прострочення кредитів

Карантинні обмеження одразу позначилися на якості кредитів. Кількість прострочених кредитів зростає. Станом на початок червня, частка прострочених кредитів домогосподарств на строк більше 7 днів зросла приблизно на 5%. В НБУ наголошують, що історично третина, а під час криз до 60% таких кредитів врешті ставали дефолтними. За прогнозами НБУ цьогоріч непрацюючими стане 12% кредитів домогосподарств.

Депозити зростають – українці створюють подушку безпеки

З початку карантину залишок коштів українців на депозитах та рахунках банків не лише не зменшився, а й суттєво зріс - на 6,7% (без врахування зміни курсу валют за цей період). Якщо станом на 1 березня накопичення українців у банках складали 579,7 млрд грн (в тому числі й еквівалент валютних вкладів), то вже на 1 червня їх сума становила 619,1 млрд грн.

На думку НБУ, потрясіння від різкого зменшення доходів спонукало населення створювати подушки безпеки.

На зростання суми вкладів не вплинуло й поступове зниження депозитних ставок. Якщо на початку березня середньозважені ставки за депозитами становили від 11,91% річниих на 3 місяці до 12,43% річних на 12 місяців, то вже в червні вони не перевищували 10,00% річних на 3 місяці та 10,37% річних на 12 місяців.

Проте невдовзі зростання депозитів спиниться. Опитування Info Sapiens свідчить, що частка осіб, які можуть заощаджувати, не обмежуючи споживання, впала за І квартал 2020 року з 22,5% – до 15%. Тому нарощувати заощадження зможуть лише люди з середніми та високими доходами.

За прогнозами НБУ частка строкових депозитів буде зменшуватись, а от кошти населення на поточних рахунках – зростатимуть. Зростання частки строкових вкладів відновиться лише у 2021 – 2022 роках.

Регіна Дацюк

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

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