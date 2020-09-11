ООН предрекает бедность еще 176 млн человек из-за пандемии. Говорят, худшее еще впереди

Влияние пандемии коронавируса на рост бедности в мире все еще только набирает обороты, худшее пока впереди. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на доклад ООН.

Специальный докладчик ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттер сказал, что 176 млн человек в мире могут пополнить ряды бедняков, если принимать за прожиточный минимум в день показатель в $3,2.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.

Схуттер считает, что принятые правительствами меры для поддержки людей, как правило, краткосрочные, а финансирование недостаточное. ООН призывает предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и сокращения неравенства.

Десятки миллионов семей, живущие в бедности, к настоящему времени израсходовали все свои резервы, а худшие последствия кризиса еще впереди, предрекает Схуттер.

По данным соцопроса, почти две трети украинцев (65,3%) считают себя бедными, а еще треть (33,6%) относят себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса.

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Наталия Софиенко

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