Почти 99% украинцев считают себя бедными либо ниже среднего класса – опрос

Почти две трети украинцев (65,3%) считают себя бедными, а еще треть (33,6%) относят себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса. Об этом говорится в выпуске Госслужбы статистики "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году".

Соответствующие данные получены в ходе исследования условий жизни домохозяйств.

Представителями среднего класса считают себя лишь 1,1% опрошенных.

При этом никто их опрошенных не назвал себя богатым.

Украинцы по-разному оценивают понятие бедности. 39,1% опрошенных считают, что для того, чтобы не чувствовать себя бедным, необходим доход более 10 000 грн на каждого члена семьи. Еще 27,5% считают, что для этого достаточно дохода от 9000 до 10 000 грн в месяц, 2,1% – что достаточно дохода от 8000 до 9000 грн в месяц, 8,7% – что достаточно дохода от 7000 до 8000 грн в месяц.

В течение 2019 года 49,3% опрошенных не откладывали сбережений, но назвали свои доходы достаточными. Еще 36,7% сообщили, что отказывали себе во всем самом необходимом (кроме питания). Лишь 11,2% опрошенных назвали свои доходы в 2019 году достаточными и при этом они откладывали сбережения, а 2,8% отказывали себе во всем, даже в достаточном питании.

По данным Госстата, всего в Украине 14,882 млн домохозяйств, при этом отказывали себе во всем, даже в достаточном питании 419,3 тыс. домохозяйств.

В мае в Минсоцполитики заявили о том, что уровень бедности в Украине вырастет до 45% .

В июне депутат от Слуги народа заявила о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества".

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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