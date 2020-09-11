"Экономика приходит в себя после нокдауна". Падение ВВП Украины замедлилось

Падение ВВП за январь-июль составило 6,2%, тогда как за январь-июнь падение было 6,5%. Об этом сообщается в обзоре Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Падение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) за этот период составило 7,3% (7,7% месяцем ранее).

"Это свидетельствует о том, что процесс постепенного восстановления продолжается, и большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после нокдауна", - отмечается в обзоре.

6 августа Минэкономики сообщило о падении ВВП в первом полугодии на 6,5%, во втором квартале – на 11%.

Падение реального ВВП во втором квартале 2020 года составило 11,4% по сравнению с апрелем-июнем 2019 года.

по итогам 2020 года сократится на 6%, однако уже со следующего года ее рост ожидается на уровне 4%. По прогнозу НБУ, ВВП

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.