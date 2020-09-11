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"Экономика приходит в себя после нокдауна". Падение ВВП Украины замедлилось

11.09.2020, 12:58
Фото: depositphotos.com

Падение ВВП за январь-июль составило 6,2%, тогда как за январь-июнь падение было 6,5%. Об этом сообщается в обзоре Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Падение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) за этот период составило 7,3% (7,7% месяцем ранее).

"Это свидетельствует о том, что процесс постепенного восстановления продолжается, и большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после нокдауна", - отмечается в обзоре.

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Сергей Чигирь
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