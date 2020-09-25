Падение экономики в Украине не критическое – ЕБРР

Падение экономического уровня в Украине не является критическим и достигает 4,5%, по подсчетам Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова на львовском Деловом форуме, передает Укринформ.

"Если посмотреть на карту мира, где произошли изменения в экономике от пандемии, то ситуация в развивающихся странах ничем не хуже, чем в развитых, таких как Англия или Германия. Пока что, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может вырасти до 5,5%", – сказала она.

При этом, в ЕБРР оптимистические прогнозы. "Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, так как для этого есть все факторы развития", – сказала Новикова.

Также представитель ЕБРР сообщила, что уже через неделю состоится собрание акционеров, где будут присутствовать и представители Украины, и официально обнародуют данные по экономическим показателям.

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Наталия Софиенко

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