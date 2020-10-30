ВВП будет расти, но экономика восстановится не скоро – прогноз НБУ

Экономика Украины будет расти в 2021 году и восстановится от последствий COVID-19 в 2022 году. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

После падения ВВП на 6% в 2020 году Нацбанк ожидает роста экономики примерно на 4% в 2021-2022 годах. Такой рост ВВП будет обеспечен во многом благодаря частному потреблению.

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По итогам 2020 года инфляция в Украине составит 4,1% и ускорится до 6,5% в 2021 году. Цены будут расти из-за более активного экономического развития, падения курса гривни и повышения минимальной зарплаты.

Инфляция вернется в целевой диапазон 5% в 2022 году. Для этого НБУ планирует удерживать учетную ставку ниже нейтрального уровня на протяжении 2020 года и большей части 2021 года.

В 2020 году номинальная зарплата вырастет на 9%, а в 2021 – на 16%. Реальная зарплата вырастет на 6,2% и 9,5% соответственно.

По прогнозу НБУ, уровень безработицы постепенно вернется к нейтральному уровню после роста до почти 10% во втором квартале 2020 года.

С мая регулятор наблюдает рост экономической активности. Его восстановление обеспечил стремительный рост потребительского спроса.

Прогноз НБУ базируется на предположении, что будет продолжено сотрудничество с МВФ и не будет повторно введен жесткий карантин.

В августе глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что регулятор не будет менять цель по инфляции в 5%, несмотря на годовую инфляцию в 2,4%.

7 октября Всемирный банк дал прогноз, что падение ВВП Украины в 2020 году составит 5,5%, а восстановление в 2021 году – 1,5%. По прогнозам ВБ в 2020 году инфляция в Украине составит 4,8%, в 2021 году – 5%, в 2022 году – 5%.

9 октября Госстат сообщил, что в сентябре инфляция составила 0,5%, а в годовом измерении – 1,7%.

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Александр Мясищев

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