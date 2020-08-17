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Глава НБУ о повышении минималки: Цель по инфляции не изменится

17.08.2020, 13:15
Глава НБУ о повышении минималки: Цель по инфляции не изменится - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ)

Несмотря на годовую инфляцию в 2,4%, Национальный банк Украины не собирается менять цель по инфляции 5%, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина.

Комментируя инициативу правительства о повышение минимальной зарплаты, глава НБУ отметил, что увеличение "минималки" до 5000 грн практически не отразится на инфляции. В то же время планируемое в следующем году повышение минимальной зарплаты до 6500 повлияет на цены меньше, чем повышение в 2017 году, когда "минималку" увеличили с 1600 грн до 3200 грн.

"Из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньше... Количество сбережений населения снизилось, а предприятия пока сохраняют достаточно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж", - отметил глава НБУ

Шевченко добавил, что повышение минимальной оплаты труда поддержит внутренний спрос и восстановление экономики.

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Александр Мясищев
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