Украина заняла 15 место в мире по росту минимальной зарплаты

В 2020 году минимальная зарплата в Украине выросла на 13,2% по сравнению с предыдущим годом. По этому показателю Украина заняла 15 место среди 54 стран мира, согласно исследованию Picodi.

В Беларуси "минималка" выросла на 13,6%, в Польше - на 14,9%, в России 7,5%, в Германии - 1,9%.

Самый большой рост был в Нигерии - 64,8%. Однако в пересчете на доллары уровень минимальной зарплаты в этой стране остается одним из самых низких в мире - $74.

В США, Испании, ЮАР и Латвии минимальная зарплата не изменилась с 2019 года.

Методология. В исследовании сравнивались минимальные зарплаты стран после вычета налогов. Авторы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает разную минимальную зарплату для отдельных административных единиц (Канада, Вьетнам, Таиланд), рассчитали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвертый квартал 2019 года.