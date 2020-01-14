Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина заняла 15 место в мире по росту минимальной зарплаты

Украина заняла 15 место в мире по росту минимальной зарплаты
14.01.2020, 17:41

"Минималка" в Украине выросла на 13,2%

В 2020 году минимальная зарплата в Украине выросла на 13,2% по сравнению с предыдущим годом. По этому показателю Украина заняла 15 место среди 54 стран мира, согласно исследованию Picodi.

В Беларуси "минималка" выросла на 13,6%, в Польше - на 14,9%, в России 7,5%, в Германии - 1,9%.

Самый большой рост был в Нигерии - 64,8%. Однако в пересчете на доллары уровень минимальной зарплаты в этой стране остается одним из самых низких в мире - $74.

В США, Испании, ЮАР и Латвии минимальная зарплата не изменилась с 2019 года.

Методология. В исследовании сравнивались минимальные зарплаты стран после вычета налогов. Авторы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает разную минимальную зарплату для отдельных административных единиц (Канада, Вьетнам, Таиланд), рассчитали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвертый квартал 2019 года.
Напишите нам
минимальная зарплата
Комментарии
Последние новости
 