Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минимальная зарплата в Украине обогнала “минималку” в России

Минимальная зарплата в Украине обогнала “минималку” в России
06.01.2020, 09:20

"Минималка" в Украине впервые с 2008 года превысила показатели России и Беларуси

Впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года", - написал он в Facebook.

В РФ минимальная зарплата на 1 января составляет 12 130 рублей, по официальным курсам НБУ и Центробанка РФ - $199,4 и $195,9 соответственно.

“Минималка” в Беларуси составляет 375 белорусских рублей или $177,7.

В евро минимальная зарплата в Украине составляет 178,75 евро, в РФ - 174,84 евро, а Беларуси - 159,29 евро.

  • Украина перестала быть страной с самыми низкими зарплатами в Европе - в октябре средняя зарплата составила $432 или (10 700 грн) и обогнала на несколько десятков долларов показатель Молдовы. Это максимальная зарплата за все годы независимости Украины. По итогам ноября уровень средней з/п немного снизился - до 10 679 грн. Насколько показателен уровень зарплаты в долларовом эквиваленте, читайте здесь>>>
Напишите нам
зарплата минимальная зарплата
Комментарии
Последние новости
 