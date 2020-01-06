Минимальная зарплата в Украине обогнала “минималку” в России

Впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года", - написал он в Facebook.

В РФ минимальная зарплата на 1 января составляет 12 130 рублей, по официальным курсам НБУ и Центробанка РФ - $199,4 и $195,9 соответственно.

“Минималка” в Беларуси составляет 375 белорусских рублей или $177,7.

В евро минимальная зарплата в Украине составляет 178,75 евро, в РФ - 174,84 евро, а Беларуси - 159,29 евро.