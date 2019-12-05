Зарплаты на максимуме. А когда украинцы жили лучше - при Зеленском, Януковиче или Ющенко?

Средняя зарплата в Украине этой осенью превысила $430 – это самый высокий уровень в истории: это почти на $90 больше, чем во время экономического бума 2008-го и на $22 выше, чем во времена "доллара по 8" Азарова и Януковича, в докризисном 2013-м.



Долларовые зарплаты в Украине не только установили странновой рекорд, но и вытащили Украину с последнего места в Европе: с октября в конце списка Молдова. Украина - вторая с конца.



Действительно ли сейчас благосостояние работающих украинцев лучшее за года независимости?

Все так просто. LIGA.net сравнила зарплаты украинцев за последние 15 лет. Когда же нам жилось лучше всего?

Долларовый рекорд: при Януковиче и Ющенко было меньше, чем сейчас

В октябре 2006 года зарплата в Украине впервые в истории превысила тысячу гривень. Тогда в среднем украинцам платили 1088 грн или почти $218при курсе в 5 грн/$.

В те годы зарплаты росли как на дрожжах. За четыре года с осени 2002-го трудовые доходы выросли более чем в три раза. Это был лучший период для украинской экономики и в плане темпов роста. В 2003 году ВВП вырос на 9,4%, в 2004-м – на 12,1%: до сих пор это рекордные показатели за время независимости.

В долларовом выражении средняя зарплата по итогам октября 2007 года превышала аналогичные показатели за 2014 – 2017 годы. Только в 2018-м экономика смогла восстановиться в плане долларового эквивалента зарплат до уровня 2010-го, а уже в октябре 2019-го был установлен исторический рекорд. На графике это выглядит так:

Битва процентов. Как инфляция проиграла зарплатам

О чем говорит уровень средней зарплаты в долларовом эквиваленте, насколько он показателен? С одной стороны, это позволяет сравнивать между собой страны: нам по-прежнему приходится констатировать, что Украина остается непривлекательным для трудоустройства государством по сравнению почти со всеми соседями, не говоря уже о странах Западной Европы.

С другой стороны, эти цифры зависят о курса доллара в конкретный момент: например, в 2010-2013 годах НБУ жестко фиксировал курс, а в 2014-2017 гривня обвалилась из-за войны с Россией. Сравнивать долларовые зарплаты за эти годы не совсем справедливо.

Еще один минус – долларовые доходы населения ничего не говорят об их внутренней стоимости, которая зависит от инфляции. Зарплата за вычетом темпов роста цен называется реальной. Если посчитать зарплаты за последние 15 лет в ценах октября 2005 года, будет видно, что реальные трудовые доходы украинцев превысили докризисные уровни уже в 2017-2018 годах после того, как в 2015-м зарплаты обвалились до уровня 2007 года.

Зеленский догнал Ющенко: сколько в реальности зарабатывают украинцы?

Показатель реальной зарплаты отображает инфляцию, но не идеально дает представления о покупательной способности доходов населения. Почему? Инфляция (индекс потребительских цен) выражает общий рост цен в экономике, но из нее не видно, насколько дорожают наиболее чувствительные для широких слоев населения товары: продукты питания, одежда и т.п.

Как наиболее точно оценить покупательную способность гривни? Нужно оценить благосостояние анализируя показатель “располагаемого дохода”. Этот показатель учитывает не только инфляцию, но и налоги. На выходе получается сумма, которую население реально может потратить на потребление.

СПРАВКА. Располагаемый доход - статистический показатель, который показывает доходы домохозяйств за вычетом всех налоговых платежей, включая налог на доходы физлиц, а также взносы на поддержание солидарной пенсионной системы. Иными словами, это часть дохода граждан, которая направляется сугубо на потребление. В Украине этот показатель вычисляет непосредственно Госстат. Данные публикуют начиная с 2005 года.

Здесь видна другая картина: например, в том же октябре 2017-го реальная зарплата выросла на 17,3%, а реальный имеющийся доход – только на 0,2% (оба показателя считает Госстат).

Если "взвесить" данные имеющегося дохода на цены октября 2005-го, получается, что текущие зарплаты украинцев все еще не достигли докризисного уровня и лишь немногим превышают уровень 2009 года - последнего при президенте Викторе Ющенко.

Но даже этот способ не дает реального представления об уровне жизни работающих украинцев. Во-первых, данные которые собирает Госкомстат слишком официальны -они не учитывают зарплат в конвертах, неучтенную занятость и квазитрудовые отношения, например, оформление через ФОП. Во-вторых, система Госкомстата устроена так, что ведомство относительно неплохо собирает данные о доходах в госсекторе, госкомпаниях и крупных предприятиях, но намного хуже понимает, что происходит в среднем и малом бизнесе, особенно в аграрном секторе.

Еще один способ оценить благосостояние - это потребительские настроения, которые базируются на регулярном опросе репрезентативной выборки людей. Например, согласно исследованию компании InfoSapiens индекс потребнастроений в октябре этого года был 95,6 пунктов (200 - максимально хороший показатель). Не считая сентября 2019-го - это лучший показатель за более чем 9 лет. Чуть лучше у украинцев потребительские настроения были в июне 2010-го. А рекордный позитив украинцы испытывали в марте 2005-го - 107 пунктов.

При подготовке материала LIGA.net помогали главный экономист Dragon Capital Елена Белан, аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.