Средняя зарплата в Украине продолжает расти

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре составила 10 727 грн, что на 0,4% больше, чем в сентябре и на 16,4% - в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По сравнению с сентябрем реальная зарплата уменьшилась на 0,3%, а по отношению к октябрю прошлого года выросла на 9,2%.

Самая низкая зарплата у работников сферы здравоохранения - 7002 грн в месяц. Самая высокая в сфере финансов и страхования - 19 571 грн.

В региональном разрезе, самые большие зарплаты по-прежнему получают жители Киева - в среднем 15 862 грн в месяц. Наименьшая средняя зарплата на Буковине - 8211 грн в месяц.

Данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Номинальная зарплата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.



Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.