Ощадбанк предоставил гарантии на €837 млн для сделки с Нидерландами на производство дронов
Ощадбанк предоставил банковские гарантии на 837 млн евро для украинских производителей беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в рамках соглашения между Украиной и Нидерландами. Это позволит им получить частичную предоплату от правительства Нидерландов и быстрее передать дроны на фронт, сообщила в субботу пресс-служба государственного банка.
Гарантии уже предоставлены для четырех компаний, которые заключат прямые контракты с правительством Нидерландов.
Механизм гарантий был разработан и согласован с нидерландской стороной.
"Вместе со льготной программой кредитования и инструментом предоставления государственных портфельных гарантий для частных производителей ОПК, участие в разработке которых принимал Ощадбанк, а также практикой банковских консорциумов, этот механизм станет еще одним способом стимулирования роста объемов изготовления отечественной продукции в сфере безопасности и обороны", – сказал Юрий Кацион, заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес.
Ощадбанк уже предоставил 17,5 млрд грн кредитов оборонным предприятиям с начала полномасштабной войны и инициировал первый банковский консорциум для финансирования ОПК на 2,8 млрд грн.
"Гарантии от Ощадбанка помогут ускорить реализацию контрактов и поставки беспилотников подразделениям, задействованным в инициативе [...] "Линия дронов". Этот успешный опыт мы будем масштабировать с другими партнерами", – добавил министр обороны Денис Шмыгаль.
- Нидерланды – один из крупнейших военных партнеров Украины. В апреле 2025 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что страна решила потратить уже в 2025 году $2 млрд из пакета помощи Украине на сумму $3,5 млрд, который планировался на 2026 год.
- Министерство обороны Украины сообщало, что деньги Нидерландов позволят изготовить 600 000 дронов.
Комментарии (0)