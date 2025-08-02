Ощадбанк надав гарантії на 837 млн євро для угоди з Нідерландами на виробництво дронів
Ощадбанк надав банківські гарантії на 837 млн євро для українських виробників безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у рамках угоди між Україною та Нідерландами. Це дозволить їм отримати часткову передоплату від уряду Нідерландів і швидше передати дрони на фронт, повідомила в суботу пресслужба державного банку.
Гарантії вже надано для чотирьох компаній, які укладуть прямі контракти з урядом Нідерландів.
Механізм гарантій було розроблено і погоджено з нідерландською стороною.
"Разом зі пільговою програмою кредитування та інструментом надання державних портфельних гарантій для приватних виробників ОПК, участь у розробці яких брав Ощадбанк, а також практикою банківських консорціумів, цей механізм стане ще одним способом стимулювання зростання обсягів виготовлення вітчизняної продукції у сфері безпеки і оборони", – сказав Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.
Ощадбанк уже надав 17,5 млрд грн кредитів оборонним підприємствам з початку повномасштабної війни та ініціював перший банківський консорціум для фінансування ОПК на 2,8 млрд грн.
"Гарантії від Ощадбанку допоможуть пришвидшити реалізацію контрактів і постачання безпілотників підрозділам, задіяним в ініціативі [...] "Лінія дронів". Цей успішний досвід ми будемо масштабувати з іншими партнерами", – додав міністр оборони Денис Шмигаль.
- Нідерланди – один з найбільших військових партнерів України. У квітні 2025 року міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що країна вирішила витратити вже у 2025 році $2 млрд з пакета допомоги Україні на суму $3,5 млрд, який планувався на 2026 рік.
- Міністерство оборони України повідомляло, що гроші Нідерландів дадуть змогу виготовити 600 000 дронів.
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