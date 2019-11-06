Милованов озвучил прогноз по росту средней зарплаты на три года

Средняя заработная плата в Украине в 2022 году достигнет 16 047 грн. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов со ссылкой на макроэкономический прогноз от Минэкономики.

По его словам, министерство заложило в макроэкономическом прогнозе рост средней заработной платы в 2020 году на 17% - до 12 497 грн, а в 2022 году на 50% - до 16 047 грн.

"Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 12 497 грн в 2020 году, 14 187 грн в 2021 году, 16 047 грн в 2022 году", - сообщил Милованов.

Министр напомнил, средняя зарплата в сентябре 2019 года в Украине составила 10 687 грн.