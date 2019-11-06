Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Милованов озвучил прогноз по росту средней зарплаты на три года

Милованов озвучил прогноз по росту средней зарплаты на три года
06.11.2019, 11:48

По данным Минэкономики, в 2020 году средняя зарплата в Украине вырастет на 17% - до 12 497 грн

Средняя заработная плата в Украине в 2022 году достигнет 16 047 грн. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов со ссылкой на макроэкономический прогноз от Минэкономики.

По его словам, министерство заложило в макроэкономическом прогнозе рост средней заработной платы в 2020 году на 17% - до 12 497 грн, а в 2022 году на 50% - до 16 047 грн.

"Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 12 497 грн в 2020 году, 14 187 грн в 2021 году, 16 047 грн в 2022 году", - сообщил Милованов.

Министр напомнил, средняя зарплата в сентябре 2019 года в Украине составила 10 687 грн.

  • Средняя заработная плата в Украине за три года выросла в два раза: в декабре 2015 года она составляла 5230 грн, а в декабре 2018-го — 10 573 грн.

Напишите нам
зарплата средняя зарплата
Комментарии
Последние новости
 