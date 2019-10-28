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В Украине выросла средняя зарплата - Госстат

В Украине выросла средняя зарплата - Госстат
28.10.2019, 17:59

В сентябре средняя номинальная зарплата официально устроенного работника составила 10 687 грн

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре составила 10 687 грн, что на 1,4% больше, чем в августе и на 18,2% - в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Реальная зарплата по сравнению с августом выросла на 0,7%, а по отношению к сентябрю 2018-го - на 9,8%.

Самые высокие зарплаты, согласно Госстату, получают работники банковского и финансового секторов - в среднем 19 920 грн в месяц. ИТ-специалисты получат в среднем 17 000 грн в месяц.

Самая низкая зарплата у работников сферы здравоохранения - 6916 грн в месяц. Педагоги в сентябре получили в среднем 8439 грн, причем их заработок возрос на 14,8%.

В региональном разрезе, самые большие зарплаты по-прежнему получают жители Киева - в среднем 15 600 в месяц. Наименьшая средняя зарплата на Буковине - 8340 грн в месяц.

Данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Номинальная зарплата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.
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