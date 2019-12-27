В Украине уменьшилась средняя зарплата

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре составила 10 679 грн, что на 0,4% меньше, чем в октябре, но на 16,6% больше в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По сравнению с октябрем реальная зарплата уменьшилась на 0,5%, а по отношению к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.
В ноябре самая низкая зарплата была у работников сферы размещения и организации питания - 6790 грн в месяц, а самая высокая в сфере финансов и страхования – 19 221 грн.
В региональном разрезе, самые большие зарплаты по-прежнему получают жители Киева - в среднем 15 974 грн в месяц. Наименьшая средняя зарплата в Черниговской области - 8336 грн в месяц.
Данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.