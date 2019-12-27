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В Украине уменьшилась средняя зарплата

В Украине уменьшилась средняя зарплата
27.12.2019, 16:33

В ноябре средняя зарплата официально устроенного работника уменьшилась на 0,4% и составила 10 679 грн

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре составила 10 679 грн, что на 0,4% меньше, чем в октябре, но на 16,6% больше в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По сравнению с октябрем реальная зарплата уменьшилась на 0,5%, а по отношению к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.

 

В ноябре самая низкая зарплата была у работников сферы размещения и организации питания - 6790 грн в месяц, а самая высокая в сфере финансов и страхования – 19 221 грн.

В региональном разрезе, самые большие зарплаты по-прежнему получают жители Киева - в среднем 15 974 грн в месяц. Наименьшая средняя зарплата в Черниговской области - 8336 грн в месяц.

Данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Номинальная зарплата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.
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