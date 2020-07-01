Повышение минимальной зарплаты стимулирует экономику - Шмыгаль

Кабинет министров утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа. Решение принято сегодня на заседании правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для такого повышения есть экономические расчеты и основания. "Это даст позитивный эффект для экономики", - добавил Шмыгаль.

Согласно утвержденному Кабмином графику минимальная зарплата вырастет с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года - до 6000 грн, с 1 июля 2021 года 6500 грн.

Как отметил премьер-министр, такой рост в условиях сокращения импорта обеспечит увеличение потребления продукции украинских производителей. "Это будет иметь позитивный эффект для бизнеса, бюджета и страны в целом. И, безусловно, для каждого гражданина в части уплаты налогов, начислений пенсионных взносов", - сказал Шмыгаль.

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27 июня премьер-министр Шмыгаль представил предварительный график повышения минимальной зарплаты президенту Владимиру Зеленскому.

В мае номинальная заработная плата в Украине выросла на 1,1% до 10 542 грн , что на 1,1% больше, чем в апреле (10 430 грн).

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