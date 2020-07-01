Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Повышение минимальной зарплаты стимулирует экономику - Шмыгаль

Повышение минимальной зарплаты стимулирует экономику - Шмыгаль
01.07.2020, 14:20

По словам премьер-министра, рост минимальной зарплаты в условиях сокращения импорта обеспечит увеличение потребления украинских товаров

Кабинет министров утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа. Решение принято сегодня на заседании правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для такого повышения есть экономические расчеты и основания. "Это даст позитивный эффект для экономики", - добавил Шмыгаль.

Согласно утвержденному Кабмином графику минимальная зарплата вырастет с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года - до 6000 грн, с 1 июля 2021 года 6500 грн.

Как отметил премьер-министр, такой рост в условиях сокращения импорта обеспечит увеличение потребления продукции украинских производителей. "Это будет иметь позитивный эффект для бизнеса, бюджета и страны в целом. И, безусловно, для каждого гражданина в части уплаты налогов, начислений пенсионных взносов", - сказал Шмыгаль.

Читайте также: Увеличить минимальную зарплату до 6500 грн: Зеленский не ищет легких путей

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Андреева
Напишите нам
кабмин минимальная зарплата Денис Шмыгаль
Комментарии
Последние новости
 