Инвестиции в почту и доставку взлетели на 700%. Все остальные отрасли в минусе – Госстат

Капитальные инвестиции в почтовую и курьерскую деятельность выросли на 726% по итогу третьего квартала 2020 года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По итогам двух кварталов инвестиции в почту и курьерскую деятельность выросли на 39%. В первом квартале падение объемов инвестиций в отрасль составило 31%.

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Кроме индустрии доставки, рост капитальный инвестиций на 1% зафиксирован в телекоммуникационной отрасли за отчетный период, указано в данных Госстата.

В остальных отраслях зафиксировано снижение объемов капитальных инвестиций.

В частности, в промышленности падение инвестиций составило 38% в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сельском хозяйстве – 43%, строительстве – 34%, торговле – 37%, отельном и ресторанном бизнесе – 53%, транспорте – 46%.

Всего, объем капитальных инвестиций в Украине за три квартала текущего года сократился на 35,4% по сравнению с тремя кварталами 2019 года и составил 268 млрд грн.

В феврале 2020 года Госстат сообщил, что по итогам 2019 года рост объема капитальных инвестиций начал замедляться. В прошлом году капитальные инвестиции в Украине увеличились на 15,5%. В 2018 году этот показатель составлял 16,4%, а в 2017 – 22,1%.

Объем капитальных инвестиций сократился на 70 млрд грн или 34,9% в первом полугодии 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 163 млрд грн.

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Роман Брыль

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