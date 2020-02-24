В Украине замедлился рост капитальных инвестициий - Госстат

В прошлом году капитальные инвестиции в Украине увеличились на 15,5%. В 2018 году этот показатель составлял 16,4%, а в 2017 - 22,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что со средины 2019 года рост капинвестиций стал ускорятся: в первом квартале - 17,8%, во втором - 7,5% в третьем и четвертом - 12,7% и 21,2% соответственно. В 2018 году - рост замедлялся: 37,4% - в первом квартале, 18,4% - во втором, 9,9% - в третьем и небольшое ускорение в четвертом - до 10,5%.

В Госстате уточнили, что за прошлый год было освоено 584,4 млрд капинвестиций (без учета аннексированного Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС).

Наибольшее увеличение инвестиций в 2019 году зафиксировано в Волынской (на 74,2%), Херсонской (на 66,1%), Николаевской (на 40,1%), Полтавской (на 39,7%) и Киевской (на 33,4%) областях. Уменьшение инвестиций наблюдали в Хмельницкой (на 5,8%), Ровенской (на 5,4%), Одесской (на 1,7%) и Черниговской (на 1,6%) областях.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 68,1% общего объема всех инвестиций, на долю средств населения на строительство жилья пришлось 5,6%. В то же время - это ниже показателей 2018 года, составлявших соответственно 71,3% и 6,4%.

Достичь этого удалось за счет роста доли капинвестиций из государственного и местных бюджетов соответственно с 4% до 5% и с 8,7% до 9,6%, кредитов банков и других займов - с 6,7% до 7%, средств иностранных инвесторов - с 0,3% до 0,6%.

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