Иностранные инвестиции в экономику выросли на $1,8 млрд - Госстат

За январь-сентябрь объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде акционерного капитала вырос почти на $1,82 млрд по сравнению с началом года и на 1 октября составил $34,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Наибольший прирост ПИИ за девять месяцев этого года зафиксирован из Кипра - $761,1 млн (до $10,3 млрд), Нидерландов - $438,3 млн (до $7,56 млрд), России - $220,1 млн (до $0,82 млрд) и Швейцарии - $133,3 млн (до $1,69 млрд).

В отраслевом разрезе наибольший рост иностранных инвестиций зафиксирован в финансовой и страховой деятельности - $828,6 млн, добывающей промышленности $594,3 млн и перерабатывающей - $235,4 млн, оптовой и розничной торговле - $146,9 млн, операциях с недвижимостью - $1225,8 млн, а также профессиональной, научной и технической деятельности - $161,8 млн.

В сфере административного и вспомогательного обслуживания произошло уменьшение таких инвестиций на $248 млн.