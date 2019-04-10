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10.04.2019, 09:39

Найди Украину. Инвестиционная карта мира

Найди Украину. Инвестиционная карта мира

Куда и сколько инвестиций было направлено в 2017 году

В 2017 году общий объем прямых иностранных инвестиций в мире составил $1,43 трлн, согласно докладу Организации Объединенных Наций (ООН).

Ресурс по визуализации данных HowMuch.net показал с помощью карты, куда эти деньги пошли по странам.

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Больше всего денег инвестируют богатые страны - как в развитые, так и развивающиеся экономики.

В тройку лидеров, получающих приток инвестиций, вошли США ($275 млрд), Китай ($136 млрд) и Гонконг ($104 млрд).

Налоговые убежища, такие как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, имеют более высокий рейтинг, чем развитые страны, такие как Канада, Великобритания и Япония, которые даже не приблизились к топ-15.

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Графика: visualcapitalist.com

Графика: visualcapitalist.com

Украина привлекла $2,2 млрд прямых иностранных инвестиций. Это больше, к примеру, чем Саудовская Аравия ($1,4 млрд), Хорватия ($2,1 млрд), Болгария ($1,1 млрд), Грузия ($1,9 млрд), Финляндия и Беларусь (по $1,3).

Соседняя Польша в 2017 году привлекла $6,4 млрд инвестиций, Россия - $25,3 млрд, Румыния - $5,2 млрд.

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Теги: инвестиции, иностранные инвестиции
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