Инвестиции с умом: на чем и сколько зарабатывали украинцы в 2019 году

Многолетняя главная инвестиционная идея украинцев – доллары – в 2019-ом дала сбой. За прошлый год гривня подорожала относительно американской валюты на 15% и стала лидером среди всех мировых валют. Те, кто держал сбережения в американской валюте, подсчитывают убытки. А оптимисты, поверившие год назад в Украину и ее национальную валюту, оказались в плюсе. Вдобавок к этому, самыми доходными оказались наименее рисковые активы.



LIGA.net спросила у пятерых финансистов, на чем и сколько можно было заработать в 2019 году в Украине.

Гривневые ОВГЗ

Чистая* доходность – 16-17,5% в гривне и 31-32% (в долларовом эквиваленте)

Облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) стали наиболее доходным финансовым инструментом 2019 года. В начале года доходность по краткосрочным и среднесрочным ОВГЗ достигала – 18,25-19,5% в гривне, 6,5-7,25% в долларе и 4,5% в евро (к концу года ставки упали до 10,5-11,5% в грн, 3,4-3,8% в долларе и 2,2% в евро).



Такая доходность, 100%-я гарантия от Минфина и нулевой налог на доходы физлиц – сильно повысили привлекательность ОВГЗ среди инвесторов-физлиц. За 2019-й год портфель ОВГЗ физлиц вырос на 50% до 9,6 млрд грн.

Для тех, кто считает свои инвестиции в долларовом эквиваленте, доходность гривневых ОВГЗ оказалась вообще заоблачной (за счет укрепления курса – с января по декабрь нацвалюта подорожала с 27,4 до 23,3 грн/$).

По данным - https://www.investing.com/

По расчетам Игоря Левченко, начальника департамента персональных банковских услуг Укрсиббанка инвесторы, которые в конце 2018 года продали доллары и инвестировали деньги в самые доходные гривневые ОВГЗ, а сейчас опять купят доллары, могут заработать по итогам года 35-38% годовых.

Массовая скупка ОВГЗ иностранными инвесторами стала одним из основных факторов укрепления гривни. За год они инвестировали в украинский долг почти $4,9 млрд, что оказало сильное ревальвационное давление

Впрочем, банкиры не договаривают важный нюанс – часть доходности ОВГЗ съедают транзакционные издержки (средняя величина 1-2%) и военный сбор – 1,5%.

Расходы при покупке ОВГЗ:

Брокер (торговец ценными бумагами) берет одноразовую комиссию за проведение сделки – 200-2000 грн.

Депозитарий (хранитель) — за обслуживание счета в ценных бумагах берет ежемесячную комиссию – 100 – 200 грн. (1200 – 2400 грн в год), а также 50 – 200 грн за разовое движение по счету ценных бумаг.

Банк — за проведение денежных операций 0,1%-0,5% от суммы зачисления;

Налоги — военный сбор 1,5%.

Если брокером и депозитарным учреждением выступает банк, комиссии могут быть выше, чем у инвестиционных компаний. Также банки устанавливают более высокий порог входа для инвестиций в ОВГЗ – от 500 000 грн до 1 млн грн. Инвесткомпании готовы работать с клиентами попроще – от 100 000 грн (для первой покупки, после – можно «пополнять» счет кратно номиналу одной облигации – 1000 грн/долл/евро.

Очевидно, что чем больше сумма вклада — тем меньше постоянные затраты влияют на доходность. «Рациональная сумма вклада – минимум 50 000 – 100 000 грн», – считает Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU, – в таком случае издержки будут «съедать» намного меньше доходности, чем налог на депозиты (НДФЛ 18%)”.

Впрочем, даже 50 000 грн — непреодолимый барьер для абсолютного большинства украинцев. И ОВГЗ, несмотря на высокую доходность, по-прежнему проигрывают депозитам. По данным Нацбанка за 2019 год украинцы-физлица приобрели ОВГЗ на сумму 3,6 млрд. грн. За это же время банковские депозитные вклады физлиц выросли на 24 млрд грн.

Прибыль инвесторов с учетом всех затрат и военного сбора составит около 17,5%. А с учетом укрепления нацвалюты доходность в долларовом эквиваленте может превышать 32% годовых.

Гривневый депозит

Чистая доходность по итогам года 12-14% и около 30% в долларовом эквиваленте

Открывать депозиты в валюте, которая укрепляется – хорошая инвестиционная идея. В начале 2019-го банки брали деньги на годичный, гривневый депозит под 14%-17%. (больше всего предлагали частные банки с украинским капиталом, а меньше всего давали госбанки).

Если смоделировать ситуацию, что инвестор в начале 2019-го продал $10 000 по курсу 27,4 грн/$ и вложился в гривневый депозит под 15% годовых, то после вычета налогов (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор) чистая прибыль составит 32 600 грн (это около 12%). И если он конвертировал всю сумму в конце года в доллары по курсу 23,2 грн, то получится, что за год инвестор заработал $3000 или почти 30% годовых.

Валютные депозиты. Вряд ли владельцы валютных депозитов самые довольные инвесторы по итогам 2019-го. В начале года банки предлагали по таким вкладам низкие ставки: 2-3% в долларах и 1-2% в евро. Учитывая обесценивание доллара относительно гривны на 17% это не очень привлекательная инвестиция.

Украинские вкладчики довольно быстро сориентировались. В 2019-м валютные вклады не пользовались популярностью – они снизились за год на 4,6%, тогда как рост гривневых вкладов составил свыше 15%. «Одно из немногих преимуществ укрепления гривны – это тренд на дедолларизацию сбережений. Думаю, в первом квартале нового года он будет подтвержден официальной статистикой», – говорит Виталий Шапран, член Совета НБУ.

Жилая недвижимость

Чистая доходность по итогам года – от -1% до +7% и 14-22% годовых в долларовом эквиваленте

Количество украинцев, инвестирующих в жилую недвижимость, последние годы стабильно высокое – минюст регистрирует более 450 000 сделок в год. Точный процент покупателей-инвесторов не известен, но очевидно, что в отсутствии ипотеки значительная часть покупок, это квартиры для последующей аренды и перепродажи.

Инвестиции в жилье в 2019 году не озолотили инвесторов, но и не сделали их беднее. Цены в гривне за 2019-й год почти не изменились, но благодаря укреплению нацвалюты стоимость квадратного метра в долларах (особенно первички) сильно выросла. «На жилом рынке стоимость квадратного метра выросла в долларах на 14,3%, при этом спрос остался достаточно высоким», – говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. В гривне снижение составило чуть больше 1%.

По данным - misto.lun.ua/

Отдельную «премию за риск» получают покупатели, которые инвестируют в новостройки на “этапе котлована”. Стоимость квадратного метра за время строительства может вырасти на 25-50% от начальной цены. Средний срок строительства – 2-3 года. За год нервного ожидания инвестор первички получает доходность 8%-16%. Но если он владел квартирой меньше трех лет, то при продаже ему придется уплатить 8,5% обязательных платежей от суммы сделки. Инвесторы первички стараются успеть перепродать объект до введения в эксплуатацию. В этом случае заплатить придется 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора на фактическую разницу между ценой в инвестдоговора и ценой для покупателя. Можно предположить, что украинские инвесторы в новые квадратные метры в 2019-ом смогли заработать около 5-7% чистой прибыли.

Обязательные платежи при продаже недвижимости (срок владения до 3-х лет):

5% – НДФЛ

1,5% – военный сбор

1% – пенсионный фонд,

1% – нотариальные действия

Если срок владения больше 3-х лет, то НДФЛ не взимают. Остальные платежи остаются.

Квартиры на вторичном рынке чаще покупают для сдачи в аренду. Особым спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные апартаменты вблизи метро или ближе к центру города. «Доходность по ренте осталась в среднем на уровне 7-10% в гривне, для элитной недвижимости – на уровне 5%», – отмечает Шевчишин.

Золото

Чистая доходность по итогам года – 1,5-2,2% и 16-17,2% в долларовом эквиваленте

В конце 2018 года стоимость одной тройской унции золота составляла $1223, а спустя год уже $1500, то есть рост на 22% в долларовом эквиваленте.

Желтый драгметалл – традиционная «тихая гавань» для инвесторов. Его начинают скупать каждый раз, когда «штормит» мировую экономику. В этом году стоимость золота росла из-за торговой войны США и Китая, которая грозила обернуться новым мировым экономическим кризисом. Масштабно закупались золотом некоторые центральные банки. Из-за чего общемировой спрос на драгметалл в первом полугодии подскочил до пятилетнего максимума. В августе 2019 года стоимость унции золота достигла пиковых 1555 долл. Таких цен не было с апреля 2013 года. Последние пару месяцев, благодаря позитивным настроениям инвесторов, стоимость золота остается в пределах 1480-1550 долл./тр.унцию.

Несмотря на внушительный рост цен, украинский инвестор, скорее всего, потерял бы на «золотых инвестициях». Во-первых, укрепление гривни съест почти всю доходность, которую инвестор мог бы получить за счет роста цены драгметалла. А что останется, точно «доедят» сопутствующие расходы. «Если учесть значительные транзакционные издержки, то конечный результат является отрицательным», – считает менеджер по управлению активами КУА «ОТП Капитал» Тарас Кучер.

По данным - https://www.investing.com/

Главный недостаток инвестиций в физическое золото на украинском рынке – это большая разница (спред) между покупкой и продажей, которая составляет 5%-20%. То есть, чтобы заработать на золоте, его цена должна вырасти более чем на 20% «Золото может быть интересным и выгодным активом в случае длительного инвестирования», – считает Игорь Левченко из УкрСиба. - Оптимальный срок инвестиций не менее 5-7 лет”. Еще одно препятствие – высокий входной порог. Покупать слишком маленькие слитки невыгодно – чем больше слиток, тем меньше спред, съедающий доходность. Разница между покупкой/продажей стограммового слитка составляет 4%-5%, а слитка 1 грамм – 15%-20%. В украинских банках за слиток весом в 100 грамм нужно заплатить в среднем 115 000-120 000 грн., выкупить его назад банки готовы за 107 000 -110 000 грн.

Не намного лучше ситуация с «золотыми» депозитными вкладами.

Золотые депозиты могут быть с физической поставкой золота и без нее. В первом случае клиент покупает у банка слиток или приносит свой. Его осматривают, оценивают и кладут на депозитный счет под %. Без физической поставки золота, клиент вносит в кассу банка деньги, которые конвертируют в безналичные граммы золота по курсу НБУ и засчитывают на депозитный счет. После окончания срока вклада, банк отдает слиток или конвертирует безналичный металл в гривню, плюс выплачивает проценты в гривневом эквиваленте по текущему курсу золота у регулятора.

Во-первых, эту услугу представляет всего 5-6 банков, во-вторых, они предлагают очень низкие ставки – 0,1%-3%. При этом за открытие счета банк возьмет комиссию (0,2%-0,5% от суммы). А при закрытии депозита с дохода нужно заплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Это снижает и без того низкую итоговую доходность. Не забываем и про укрепление национальной валюты, ведь выплата процентов осуществляется в гривнах по курсу НБУ.

Инвестор, который открыл безналичный «золотой» депозит в начале года, несмотря на рекордное подорожание золота, заработал в гривне всего 2,2%. Но если он конвертирует всю сумму в доллары, то его заработок в долларовом эквиваленте – 17,2%.

Акции иностранных компаний

Чистая доходность по итогам года – от 3% или от 20% (в долларах)

С февраля 2019 года в Украине сильно упростили инвестирование в акции облигации иностранных компаний. Отменили требование оформлять валютную лицензию для вывода средств из Украины, заменив ее электронными лимитами. Физлицам разрешили делать инвестиции на сумму до 50 000 евро (или эквивалент). А с декабря этого года э-лимит подняли до 100 000 евро. С помощью интернет-платформ для трейдинга украинские клиенты могли самостоятельно либо через брокеров купить акции иностранных компаний или вложить деньги в инвестфонды.

Доходность индексов, индексных фондов и некоторых акций в в 2019 году

Индекс NASADAQ Composite +30,6%

Индекс S&P 500 +25% (рекорд с 2013 года)

Индекс DowJones +22,5%

Индексный фонд Vanguard S&P 500 ETF - 31,83%

Акции Apple +78%

Акции Facebook +65%

Акции Microsoft +67%

Украинцев сдерживает от покупки иностранных акций высокий порог инвестирования – минимальная сумма для открытия брокерского счета $10000, а также значительные сопутствующие затраты.

Расходы при торговле иностранными акциями:

Банковская комиссия за перевод средств - 0,5%-1% от суммы

Иностранные брокеры – комиссия за каждую операцию $10-20, за обслуживание брокерского счета – от $10

Комиссия биржевой площадки – приобретение акции (не менее одного цента с транзакции) или 0,1%-0,5% от оборота торговли или суммы проведенной сделки

Украинские посредники – 300-500 грн за сделку или 0,1%-0,5% комиссия от оборота.

По оценке Андрея Шевчишина, транзакционные расходы при инвестициях в американский фондовый рынок из Украины могут забрать 5-10% доходности. Но, чем больше сумма, тем меньше процент расходов.

Доход от торговли акциями за рубежом необходимо указать в годовой налоговой декларации и заплатить с нее 18% НДЛФ и 1,5% военного сбора.

В итоге, если вы удачно вложились, в акции, которые в среднем подорожали за год на 30%, то итоговая прибыль составит около 20% годовых в долларах. Обмен заработанного в сильно укрепившуюся национальную валюту, оставит в лучшем случае 4-5%.

Не стоит забывать, что иностранные акции, даже самых крупных и известных корпораций – это высокорисковые активы. Коррекция рынка может быть непредсказуемой и стремительной. «Можно значительно уменьшить риск и получать доходность всего рынка, если отходить от селекции конкретных акций, а инвестировать средства в биржевые фонды (ETF), которые покрывают широкие фондовые индексы», – советует Тарас Кучер.

*- доходность с учетом основных транзакционных, инфраструктурных издержек и налогов