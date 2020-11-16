ВВП в третьем квартале вырос на 8,5%. Оперативная оценка Госстата

Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2020 года с учетом сезонного фактора вырос на 8,5% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Об этом сообщается в оперативной оценке Государственной службы статистики.

Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2020 года сократился на 3,5% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, добавляет Госстат.

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Роман Брыль

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