ВВП в третьем квартале вырос на 8,5%. Оперативная оценка Госстата
16.11.2020, 17:20
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Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2020 года с учетом сезонного фактора вырос на 8,5% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Об этом сообщается в оперативной оценке Государственной службы статистики.
Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2020 года сократился на 3,5% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, добавляет Госстат.
- 7 октября 2020 года Всемирный банк спрогнозировал, что падение ВВП Украины в 2020 году составит 5,5%.
- 13 октября Международный валютный фонд спрогнозировал падение ВВП Украины до 7,2% в 2020 году.
- 5 ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценило падение ВВП Украины по итогам третьего квартала 2020 года в 3,6% к аналогичному периоду 2019 года (г/г), а за январь-сентябрь текущего года – 5,5% г/г.
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