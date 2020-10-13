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МВФ улучшил прогноз по ВВП Украины, инфляции и безработице

13.10.2020, 18:12
МВФ улучшил прогноз по ВВП Украины, инфляции и безработице - Фото
МВФ (фото - depositphotos.com)

Падение ВВП Украины замедлится до 7,2% в 2020 году. Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда, опубликованного в октябрьском отчете World Economic Outlook. 

Согласно предыдущему прогнозу МВФ, опубликованному в июле, падение объемов ВВП Украины ожидалось на уровне 8,2% по итогу 2020 года.

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В обновленном прогнозе МВФ говорится, что украинская экономика вернется в к росту на уровне 3% в 2021 году (1,1% роста в июльском прогнозе).

Среднегодовая инфляция в Украине составит 3,2% (4,2% в июльском прогнозе). В 2021 году показатель инфляции вырастет до 5% (7% в июльском прогнозе).

МВФ считает, что Украину ожидает профицит текущего счета на уровне 4,3% от ВВП в 2020 году. В июле фонд прогнозировал дефицит в 2,7% от ВВП.

Также фонд снизил прогнозируемый уровень безработицы: до 11% (с 12,6% в июле) в 2020 году и до 9,6% в 2021 году.  

МВФ также улучшил прогноз по темпам замедления мировой экономики. Глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4%. 

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Роман Брыль
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