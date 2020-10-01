ЕБРР ухудшил прогноз падения украинской экономики

Падения реального ВВП Украины в 2020 году составит 5,5%, а восстановление экономики в 2021 году замедлится до 3%. Такой прогноз опубликовал Европейский банк реконструкции и развития, сообщает Интерфакс-Украина.

Еще в мае ЕБРР прогнозировал падение украинского ВВП в 2020 году на 4,5%. Тогда же банк прогнозировал более оптимистичный рост экономики Украины в 2021 году - 5%.

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"Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность в отношении будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время" – отмечают в ЕБРР.

В банке считают, что сохранить макроэкономическую стабильность Украине помогло сотрудничество с МВФ и "надежная денежно-кредитная политика". В то же время эксперты отметили, что пандемия COVID-19 привела к спаду и оттоку инвестиций в большинстве отраслей экономики.

По прогнозам ЕБРР, в 2021 году реальный ВВП Украины все еще будет на 1,6% меньше докризисного. Выйти на докризисный уровень экономики Украина сможет только к концу 2022 года.

В ЕБРР отмечают, что их прогнозы имеют весомую долю неопределенности. Например, многое зависит от того, введут ли страны снова жесткий карантин и как на ситуацию с COVID-19 будут реагировать люди.

Из-за пандемии COVID-19 ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 6,5%. Во втором квартале экономика рухнула уже на 11,4% в годовом измерении.

22 сентября Национальный банк Украины спрогнозировал постепенное восстановление экономики в третьем квартале 2020 года. Этому должны способствовать активизация внутреннего потребления и внешнего спроса.

23 сентября инвестиционная компания Dragon Capital улучшила свой прогноз восстановления украинской экономики. Сейчас Dragon Capital прогнозирует падение ВВП в 5,5% за 2020 год – ранее она прогнозировала -7,2%. По данным компании, в 2021 году рост ВВП Украины составит 4%.

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Александр Мясищев

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