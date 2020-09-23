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Экономика Украины восстанавливается быстрее, чем ожидалось – Dragon Capital

23.09.2020, 09:14
Экономика Украины восстанавливается быстрее, чем ожидалось – Dragon Capital - Фото
Фото: pixabay.com

Инвестиционная компания Dragon Capital улучшила прогноз ВВП Украины в 2020 году с -7,2% до -5,5%. Об этом заявил главный экономист компании Елена Билан, сообщает пресс-центр Dragon Capital.

После умеренного падения ВВП во втором квартале 2020 года экономика Украины восстанавливалась быстрее, чем ожидалось, считают в компании. Также аналитики отметили V-образную динамику в большинстве секторов украинской экономики. 

Во втором квартале ВВП упал до 9,9% из-за жестких карантинных ограничений. В то же время, в ЕС падение составило 12% по сравнению с предыдущим кварталом, подчеркивают в Dragon Capital.

Уже в июле темпы падения ВВП сократились до -4,4%. При этом, промышленность, розничная торговля и грузовые перевозки уже восстановились до докризисного уровня, отмечают экономисты.

"Более быстрое восстановление экономики было вызвано двумя факторами. Во-первых, стремительное возобновление внешнего спроса положительно отразилось на экспортно-ориентированных отраслях Украины, таких как металлургия", – отмечает Билан.

По ее словам, благодаря росту спроса сталелитейные заводы восстановили объемы производства до уровня начала 2020 года.  

"Во-вторых, доходы населения пострадали от карантинных ограничений меньше, чем мы прогнозировали, что подтолкнуло рост в розничной торговле и других секторах, ориентированных на внутренний спрос", – считает Билан.

Уже в 2021 году Dragon Capital прогнозирует рост ВВП на 4%. По их прогнозам, экономика Украины сможет восстановиться до докризисного уровня еще в 2021 года. Ранее компания прогнозировала возврат к докризисным показателям в 2022 году. 

В компании считают, что в следующем году украинская экономика будет восстанавливаться на фоне восстановления глобальной экономики.

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Александр Мясищев
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