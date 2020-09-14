Дефицит 270 млрд, курс – 29, инфляция – 7,3%. Что в проекте госбюджета-2021: инфографика

Сегодня, 14 сентября, Кабинет министров одобрил проект госбюджета-2021.

Согласно презентации Министерства финансов, которая есть в распоряжении LIGA.net, в проекте предусмотрены доходы государственного бюджета на уровне 1071,1 млрд грн, расходы – 1350,1 млрд грн, дефицит – 270 млрд грн или 6% от ВВП.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, в госбюджете на 2021 год заложен курс на уровне 29,1 грн за доллар.

Номинальный ВВП, по прогнозам Минфина, составит 4 505,9 млрд грн, инфляция – 7,3%, средняя зарплата – 13 632 грн, уровень безработицы – 9,2%.

Инфографика – Минфин. Нажмите, чтобы увеличить:

В проекте, который уже передали на рассмотрение в парламент, главными приоритетами, в частности, названы – повышение минимальной заработной платы и помощь пенсионерам 75+.

В госбюджете на 2021 год заложено повышение минимальной заработной платы до 6 500 гривень. Первое повышение на 1000 грн должно состоятся 1 января, второе – на 500 грн – 1 июля следующего года.

В госбюджет-2021 год Кабмин заложил 323,7 млрд на соцзащиту. В частности, для Пенсионного фонда предусмотрено 203,8 млрд грн для 11,3 млн пенсионеров.

На поддержку бизнеса Кабмин планирует направить 12 млрд грн. Из них 2 млрд – на компенсацию процентов по кредитам для микро- и малого бизнеса, 10 млрд грн планируется направить на портфельные гарантии.





Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.