Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета в пятницу – Разумков
Верховная Рада планирует рассмотреть проект закона о государственном бюджете на 2021 год в пятницу, 18 сентября. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета депутатских фракций парламента.
"Хотел бы напомнить, что до завтра, до 15 сентября, в Верховную Раду Украины должен поступить (проект закона, – ред.) государственный бюджет. Насколько я понимаю, он будет передан в Верховную Раду вовремя", – сказал Разумков.
Разумков поручил комитету ВРУ по вопросам госбюджета рассмотреть проект закона, чтобы в пятницу Рада рассмотрела его.
Профильный комитет еще не получил проект закона о госбюджете. Об этом в комментарии изданию LB.ua заявил депутат от Европейской Солидарности и член комитета по вопросам госбюджета Алексей Гончаренко.
На 12:45 понедельника проекта госбюджета на 2021 год на сайте Верховной Рады не было.
- 14 сентября Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение парламенту проект закона о госбюджете на 2021 год. По мнению министра финансов Сергея Марченко, проект госбюджета на следующий год – реальный и сбалансированный. Он заявил, что проект бюджета основывается макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле.
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