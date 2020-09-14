Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета в пятницу – Разумков

Верховная Рада планирует рассмотреть проект закона о государственном бюджете на 2021 год в пятницу, 18 сентября. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета депутатских фракций парламента.

"Хотел бы напомнить, что до завтра, до 15 сентября, в Верховную Раду Украины должен поступить (проект закона, – ред.) государственный бюджет. Насколько я понимаю, он будет передан в Верховную Раду вовремя", – сказал Разумков.

Разумков поручил комитету ВРУ по вопросам госбюджета рассмотреть проект закона, чтобы в пятницу Рада рассмотрела его.

Профильный комитет еще не получил проект закона о госбюджете. Об этом в комментарии изданию LB.ua заявил депутат от Европейской Солидарности и член комитета по вопросам госбюджета Алексей Гончаренко.

На 12:45 понедельника проекта госбюджета на 2021 год на сайте Верховной Рады не было.

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабмин должен утвердить и подать в Верховную Раду проект закона о госбюджете на следующий год до 15 сентября. Согласно п.1 ст.155 Регламента ВРУ, парламент должен рассмотреть бюджет по процедуре трех чтений. Однако в соответствии с п.10 ст.158 Регламента ВРУ, парламент может ограничиться двумя чтениями, если к проекту госбюджета не будет замечаний. До 20 октября ВРУ должна принять госбюджет в первом чтении.

14 сентября Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение парламенту проект закона о госбюджете на 2021 год. По мнению министра финансов Сергея Марченко, проект госбюджета на следующий год – реальный и сбалансированный. Он заявил, что проект бюджета основывается макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле.

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Александр Мясищев

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