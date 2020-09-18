Госстат обновил данные по ВВП: падение за год на 11,4%, резкий спад в сельском хозяйстве

Реальный внутренний валовый продукт во втором квартале 2020 года сократился на 11,4% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Падение реального ВВП по сравнению с первым кварталом 2020 года составило 9,9%.

Номинальный ВВП по итогам второго квартала равнялся 867,8 млрд грн.

ВВП на душу населения – 20 744 грн по итогам второго квартала.

В секторах украинской экономики наиболее существенное падение внутреннего валового продукта производственным методом зафиксировано в сельском хозяйстве (-29,1% во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года), перерабатывающей промышленности (-14,7%), строительстве (-6,2%), транспорте (-26,9%), торговле (-5,6%).

6 августа Минэкономики сообщило о падении ВВП в первом полугодии на 6,5%, во втором квартале – на 11%.

По прогнозу НБУ, ВВП по итогам 2020 года сократится на 6%, однако уже со следующего года ее рост ожидается на уровне 4%.

14 августа Госстат дал предварительную оценку реального ВВП во втором квартале 2020 года: падение составило 11,4% по сравнению с апрелем-июнем 2019 года.

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Роман Брыль

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