UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Падение ВВП замедлилось до 1% в четвертом квартале – Минэкономики

09.02.2021, 13:14
Падение ВВП замедлилось до 1% в четвертом квартале – Минэкономики - Фото
Игорь Петрашко (Фото: пресс-служба Минэкономики)

В четвертом квартале 2020 года падение ВВП почти остановилось и составило 1%. Это лучшие показатели, чем в начале года, до коронакризиса. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал на форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, Петрашко подчеркнул, что меры правительства и НБУ способствовали формированию определенных положительных тенденций в экономике.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Начиная с июня 2020 года, экономическая ситуация постепенно начала улучшаться на фоне смягчения карантина и стимулирующих программ правительства. В частности, падение ВВП в третьем квартале замедлилось до 3,5%, а в четвертом – до 1%", – отметил он.

Министр назвал условия для экономического восстановления "в принципе довольно благоприятными".

"Понятно, что в один момент все не изменится. Но наш прогноз на 2021 год – рост на 4,6% мы оставляем неизменным и вполне вероятным", – добавил Петрашко.

Читайте также
Инфляция возвращается. В этом году цены будут расти вдвое быстрее, чем в 2020-м. Почему?

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВВП экономика Украины игорь петрашко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 