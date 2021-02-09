Падение ВВП замедлилось до 1% в четвертом квартале – Минэкономики

В четвертом квартале 2020 года падение ВВП почти остановилось и составило 1%. Это лучшие показатели, чем в начале года, до коронакризиса. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал на форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, Петрашко подчеркнул, что меры правительства и НБУ способствовали формированию определенных положительных тенденций в экономике.

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"Начиная с июня 2020 года, экономическая ситуация постепенно начала улучшаться на фоне смягчения карантина и стимулирующих программ правительства. В частности, падение ВВП в третьем квартале замедлилось до 3,5%, а в четвертом – до 1%", – отметил он.

Министр назвал условия для экономического восстановления "в принципе довольно благоприятными".

"Понятно, что в один момент все не изменится. Но наш прогноз на 2021 год – рост на 4,6% мы оставляем неизменным и вполне вероятным", – добавил Петрашко.

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Юрий Тарасовский

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