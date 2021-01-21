В НБУ прогнозируют рост экономики "устойчивыми темпами"

В 2020 году ВВП Украины сократился на 4,4%. Это меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе, в частности, благодаря быстрому восстановлению экономики во втором полугодии. Об этом на брифинге 21 января сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Быстрое восстановление экономики обусловлено прежде всего ростом внутреннего потребления. Увеличение доходов и расходов бюджета поддерживает потребление на высоком уровне. Так, розничная торговля в четвертом квартале продолжала стремительно расти", – отметил Шевченко.

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В НБУ считают, что усиление карантина в ноябре 2020 года имело незначительного влияния на деловую активность.

Нацбанк прогнозирует, что в 2021 году экономика почти наверстает потери от коронакризиса – ВВП Украины вырастет на 4,2%.

НБУ заявляет, что этому будет способствовать ряд факторов:



– дальнейшее увеличение реальных доходов граждан поддерживающих устойчивый внутренний спрос;

– уменьшение неопределенности относительно развития пандемии повлияет на восстановление инвестиционной активности.

По прогнозам Нацбанка, в 2022-2023 годах экономика продолжит расти устойчивыми темпами на уровне около 4%.

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В третьем квартале 2020 реальный ВВП сократился на 3,5% в годовом измерении. Этот показатель оказался лучше октябрьской оценки НБУ.

В начале января Всемирный банк прогнозировал, что в 2021 году ожидается умеренное восстановление экономики Украины, рост ВВП за год составит всего 3%.

21 января НБУ в пятый раз подряд сохранил учетную ставку на самом низком уровне в истории – 6%. При этом НБУ предупредил о существенном ускорении инфляции в 2021 году.

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Юрий Тарасовский

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