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В НБУ прогнозируют рост экономики "устойчивыми темпами"

21.01.2021, 16:09
В НБУ прогнозируют рост экономики
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

В 2020 году ВВП Украины сократился на 4,4%. Это меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе, в частности, благодаря быстрому восстановлению экономики во втором полугодии. Об этом на брифинге 21 января сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Быстрое восстановление экономики обусловлено прежде всего ростом внутреннего потребления. Увеличение доходов и расходов бюджета поддерживает потребление на высоком уровне. Так, розничная торговля в четвертом квартале продолжала стремительно расти", – отметил Шевченко.

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В НБУ считают, что усиление карантина в ноябре 2020 года имело незначительного влияния на деловую активность.

Нацбанк прогнозирует, что в 2021 году экономика почти наверстает потери от коронакризиса – ВВП Украины вырастет на 4,2%.

НБУ заявляет, что этому будет способствовать ряд факторов:

– дальнейшее увеличение реальных доходов граждан поддерживающих устойчивый внутренний спрос;
– уменьшение неопределенности относительно развития пандемии повлияет на восстановление инвестиционной активности.

По прогнозам Нацбанка, в 2022-2023 годах экономика продолжит расти устойчивыми темпами на уровне около 4%.

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Юрий Тарасовский
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ВВП рост экономики Кирилл Шевченко

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