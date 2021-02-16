Ошиблись все прогнозисты: Минэкономики объяснило причины умеренного падения ВВП Украины
По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства падение ВВП Украины в 2020 году составило 4,2% по сравнению с предыдущим годом, что оказалось выше пессимистических прогнозов авторитетных международных организаций и украинского правительства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В министерстве напоминают, что правительство прогнозировало (по состоянию на июль 2020 года) падение ВВП на уровне 4,8% по итогам прошлого года. Прогноз МВФ (декабрь 2020 года) – 5%, Всемирного Банка (октябрь) – 5,5%, НБУ (октябрь) – 6%, Dragon Capital (сентябрь) – 5,5%, Fitch Ratings (сентябрь) – 6,5%, ICU (ноябрь) – 5%, ЕБРР (октябрь) – 5,5%.
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Замедление падения украинской экономики произошло благодаря росту экономической активности в четвертом квартале 2020 года, отмечают в министерстве.
В частности, значительно вырос уровень потребительского спроса благодаря повышению с 1 сентября минимальной заработной платы до 5000 грн и росту реальной заработной платы на 9,6% в четвертом квартале.
Также вырос спрос со стороны сектора государственного управления за счет государственной поддержки бизнеса и населения и благодаря программе "Большая стройка", указывают в Минэкономики.
Во всех секторах экономической деятельности наблюдалось повышение уровня производства, что объясняется адаптацией большинства компаний к работе в условиях карантинных ограничений.
На замедление падения экономики также имело влияние оживление на международных рынках в конце 2020 года.
Сдерживающими факторами роста украинской экономики оставались понесенные в начале года убытки компаний и низкая инвестиционная активность в реальном секторе, объясняют в министерстве.
- По прогнозам НБУ, в 2020 году ВВП Украины сократится на 4,4%.
- 9 февраля Минэкономики сообщило, что в четвертом квартале 2020 года падение ВВП почти остановилось и составило 1%.
- 15 февраля Госстат опубликовал данные, свидетельствующие, что украинская экономика по итогам четвертого квартала вышла из рецессии по признаку двух подряд кварталов роста к предыдущим кварталам.
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