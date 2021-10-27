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Если вдруг у вас есть друзья, готовые одолжить сумму в пару десятков тысяч гривен в любое время дня и ночи, без дотошных расспросов о целях долга и гарантиях возврата – вы счастливый человек. А теперь представьте, что к этим друзьям вы обращаетесь регулярно, причем, с требованием перечислить деньги немедленно вам на карту. А когда наступает оговоренный срок оплаты, вы просите их продлить кредит и дать вам возможность пользоваться взятыми деньгами еще, к примеру, с месяц? Все, теперь у вас нет друзей?

Вот почему гораздо выгоднее брать срочные кредиты у МФО, а не у друзей-знакомых (ставя себя в неловкое положение, а ваши отношения – под угрозу). Сегодня рынок микрокредитования онлайн в нашей стране стремительно развивается, и это прекрасно. Не стоит опасаться микрозаймов, правда, если вы обращаетесь к надежной официально зарегистрированной компании. Как такую найти?

Прежде всего, стоит учесть, что в Украине регулятором деятельности микрофинансовых организаций является Нацбанк, и у него на сайте указан перечень компаний, рекомендованных к сотрудничеству. Также учитывайте размер предельно допустимой суммы первого кредита и ставку. Обещание 25000 грн на первый кредит под 0% точно должно вас насторожить (не говоря уже о том, что законодательство требует от микрокредитной компании указывать на сайте полную ставку из расчета на год, хотя кредиты предоставляются сроком до 1 месяца. Поэтому та МФО, которая указывает эти "страшные" цифры на сайте, явно больше заслуживает доверия, чем "добрые" бренды, сулящие кредиты за минимальные ставки).

Уже не первый год большинство украинских пользователей доверяют компании УкрПозика, которая новым клиентам на первый раз выдает до 15000 грн, причем до конца 2021 года действует акция с уникально выгодными условиями на первый кредит. И это не единственный сюрприз. Главный – это розыгрыш 100000 грн, который состоится 16 ноября 2021 среди всех, кто успел взять кредит с начала октября. Кстати, успеваете.

Сама процедура регистрации и подачи заявки на сайте предельно удобна, понятна и прозрачна. Пользователь сразу видит кредитный калькулятор, на котором выбирает сумму и срок кредита, и тут же получает итоговую сумму к оплате и дату окончания кредитного договора. Когда срок кредита будет подходить к концу, клиент может заказать удобную услугу продления за фиксированную небольшую плату, и продолжить пользоваться деньгами (что невозможно, если занять у друзей). Никаких скрытых платежей или неразъясненных условий нет – все ясно, прозрачно, однозначно. А главное – надежно. Решение о выдаче кредита принимается системой практически моментально – и вы получаете деньги сразу же на карту.

В процессе подачи первой заявки (повторных клиентов система уже распознает быстрее, и они могут заказать кредит буквально за минуту) юзер проходит обязательную идентификацию и верификацию. Для обеспечения безопасности клиентов УкрПозика использует инновационную, созданную при поддержке Нацбанка, систему – BankID. Она передает персональные данные из онлайн-банкинга человека – финансовой компании. Таким образом гарантируется, что только на карту владельца документов может быть взят кредит, и ни один мошенник не сможет получить заем на чужие документы.

Есть еще один способ верификации клиента – селфи с документами, подписанное электронной подписью финансовой компании. Так вы подтверждаете, что именно вам принадлежит данный паспорт.

Все эти методы проверки, а также передовые протоколы информационной безопасности, используемые компанией, позволяют удерживать лидерские позиции на рынке. Потому что УкрПозика – это комфорт и надежность клиентов. Ну и выгода, разумеется.

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